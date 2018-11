Πριν από περίπου τρία χρόνια ο Αριστοτέλης Παντελιάδης έπαιρνε ένα σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο με την απόκτηση της αλυσίδας Βερόπουλου. Ο ίδιος είχε θέσει ορίζοντα τριετίας προκειμένου να αξιολογηθεί η επιτυχία του εγχειρήματος. Τρία χρόνια μετά, λοιπόν, οι αριθμοί δείχνουν ότι o Όμιλος ΜETRO και τα My Market κέρδισαν και μάλιστα εμφατικά το στοίχημα αυτό.

Με αριθμούς

Ο κύκλος εργασιών για το 2018 αναμένεται να ανέλθει σε 1,23 δις €, από 1.17 δις € το 2017. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος τα 54 εκατ. €. Το 2017 ανήλθαν σε 46.9 εκατ. €. Πέρσι ο Όμιλος απέδωσε στο ελληνικό Δημόσιο φόρους και εισφορές ύψους 52.1 εκατ. €.

Σήμερα, το δίκτυο απασχολεί 10.526 εργαζομένους. Στο τέλος του 2015, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 4.543.

Ο Όμιλος επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση των εργαζομένων. Μόνο φέτος εκτιμάται ότι 5.201 εργαζόμενοι θα έχουν συμμετέχει με φυσική παρουσία σε 321 σεμινάρια. 6259 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε 330 σεμινάρια το 2017.

Η METRO υποστηρίζει σήμερα 486 τοπικούς παραγωγούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πριν την εξαγορά της Βερόπουλος, ο αριθμός τους ανερχόταν σε 227.

Το δίκτυο και ο εκσυγχρονισμός του

Το δίκτυο αριθμεί 274 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτά τα 225 είναι My Market και τα 49 Cash & Carry. Το σύνολο των σημείων πώλησης το 2014 ήταν 108. Έχουν εγκαινιαστεί 11 νέα My Market, 3 καταστήματα Cash & Carry, ενώ προχώρησε η ανακαίνιση 119 σημείων πώλησης που αφορούσαν στο νέο δίκτυο που αποκτήθηκε από τη Βερόπουλος και άλλα 9 του παλαιού δικτύου My Market.

Με δυναμική εφοδιαστική αλυσίδα

Λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 6 ημέρες την εβδομάδα και με παράδοση στο σύνολο των Καταστημάτων, τρία Κέντρα Διανομής με πανελλαδική κάλυψη, στα Οινόφυτα, στη Μάνδρα και στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Η συνολική έκτασή τους σήμερα φτάνει τα 83.000 m² . Υπολογίζεται ότι το 2020 θα φτάνει τα 123.000 m² . 77 ΦΙΧ EURO 5 & EURO 6 οχήματα ολοκληρώνουν 460 παραδόσεις την ημέρα.

Κατά τη διετία 2017-2018 οι επενδύσεις σε αγορές φορτηγών ανήλθαν σε 1 εκατ.€

Η Ιδιωτική Ετικέτα ενισχύεται

Περισσότερα από 1000 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θα επαναλανσαριστούν με νέες συσκευασίες, με το αντίστοιχο πρόγραμμα να αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Περισσότερα από 100 νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θα λανσαριστούν έως το τέλος του έτους.

Με σεβασμό στο Περιβάλλον και ισχυρή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Από τον Μάιο του 2016 έως σήμερα έχει μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 33%. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση ρύπων διοξειδίου του άνθρακα 191.532 τόνων. Η συνολική μείωση της ενέργειας ανέρχεται σε 40 εκατ. KWh.

Μέσα από τα προγράμματα «Πράξεις Ευθύνης» και «+ πράττω» ενισχύονται 15 Ιδρύματα και Οργανισμοί σε ετήσια βάση από το 2006 σταθερά.

Μέσω του προγράμματος «Πάμε Μπροστά – Δίνουμε Πίσω» έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2018 η ανάπλαση πέντε πλατειών και πάρκων (3 στην Αθήνα, μία στη Λαμία και μία στο Βόλο). Παράλληλα, η METRO έχει ενισχύσει άμεσα και αποτελεσματικά τοπικές κοινωνίες που δοκιμάστηκαν από περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (φυσικές καταστροφές κλπ)

Τέλος, 7000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην πρωτοβουλία «Χιλιόμετρα Προσφοράς» το 2017 και το 2018. Μέσα στην τελευταία διετία έλαβαν μέρος σε 15 αγώνες σε ολόκληρη την Ελλάδα με στόχο τη στήριξη ιδρυμάτων και οργανισμών σε τοπικό επίπεδο.