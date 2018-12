Οι αγορές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι οι πλέον αγαπημένες του έτους. Και φέτος μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο εύκολες και άνετες.

Οι ηλεκτρονικές αγορές εντός Ελλάδας με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (πρώτο τρίμηνο 2018) εμφάνισαν αύξηση μεγαλύτερη του 10%, με τα super market να αγγίζουν το 30%. Στο πλαίσιο αυτό, οι αλυσίδες super market, με τα My market να δίνουν τον τόνο, έχουν προσαρμόσει τα e-shop τους στις απαιτήσεις των εορταστικών τραπεζιών.

Τα My market έχουν εντάξει φέτος στο... μενού μία σειρά από εκλεκτά -κορυφαίας ποιότητας και προέλευσης- ελληνικά προϊόντα, διαθέσιμα και online. Επιπλέον οι ηλεκτρονικές παραγγελίες των My Market είναι πανελλαδικές. Φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας, ακόμα και εκεί που η απόσταση από το κοντινότερο σούπερ μάρκετ είναι απαγορευτική να τη διανύσεις ή δεν υπάρχει καν σούπερ μάρκετ στην περιοχή! Μάλιστα σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα οι αποστολές ισχύουν για το σύνολο των προϊόντων, ακόμα και τα αλλοιώσιμα, τα οποία χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς. Επίσης, στο e-shop οι προσφορές των My Market ισχύουν... στο ακέραιο, ενώ η εξυπηρέτηση στις αγορές παραμένει η ίδια με αυτή των επισκεπτών των καταστημάτων (πώς προτιμούν κομμένο το κρέας, τον κιμά, τα αλλαντικά, το τυρί κλπ)

Οι αγορές με ένα... κλικ είναι εύκολες, γρήγορες και οι καταναλωτές φαίνεται να τις προτιμούν ολοένα και περισσότερο. Τους δίνουν άλλωστε την ευκαιρία να έχουν χρόνο για άλλες γιορταστικές δραστηριότητες και σίγουρα... έχουν λιγότερο άγχος για το αν όλες οι προετοιμασίες θα γίνουν στην ώρα τους.

Στα My Market φαίνεται να διαπίστωσαν τη νέα τάση και πλέον να προσφέρουν διπλή εμπειρία αγοράς. Στα καταστήματα, αλλά και online.