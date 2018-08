Μια συνεργασία που θα αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στις Ειδικότητες Ηχοληψία και Μουσική Τεχνολογία ξεκινά το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.

Στο δελτίο Τύπου του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σημειώνονται τα εξής:

Οι θρυλικοί Goin' Through, ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVO) και ο Μιχάλης Παπαθανασίου,θα είναι πρεσβευτές του Τομέα «Οπτικοακουστικά και Τέχνες» στην κορυφαία σχολή επαγγελματικής κατάρτισης.

Μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων θα μοιραστούν τεχνογνωσία και εμπειρία και θα διδάξουν μερικά από τα μυστικά της Μουσικής Παραγωγής. Οι Goin' Through είναι από τα πρώτα urban συγκροτήματα στην Ελλάδα και κατέχουν την 1η θέσησε πωλήσεις δίσκων στηνελληνική hip hop σκηνή.

Από το πρώτο τους single το 1994 μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες albums, singles, soundtracks και συλλογές και έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις, βραβεία, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.

Δεκάδες είναι και οι επιτυχημένες συνεργασίες των Goin' Through με γνωστούς καλλιτέχνες: Γιώργος Μαζωνάκης, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Κώστας Χατζής, Λάκης Παπαδόπουλος, Βασίλης Σαλέας, Μιχάλης Τζουγανάκης, Πασχάλης, Πάνος Κιάμος, Μαριάντα Πιερίδη, Ελευθερία Ελευθερίου, Guru (GangStarr), 7L & Esoteric, Terror X Crew, Ημισκούμπρια, Sparky T, Ταραξίας, Υποχθόνιος, Μαρίνα Σκιαδαρέση, Κατερίνα Μουτσάτσου, ΝΕΒΜΑ, Θηρίο, TNS, DJ S, Peter Andre, Julio Iglesias Jr. κ.ά.

Οι Goin' Through μετράνε εκατοντάδες συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία και Αμερική. Είναι δημιουργοί του Family The Label, του εμπορικότερου urban label στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας.

Πλέον τα μέλη του γνωστού συγκροτήματος προστίθενται στην ομάδα των διακεκριμένων επαγγελματιών που διδάσκουν στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.

Μέσα από συνεργασίες υψηλού επιπέδου, το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά γιατί θεωρείται η κορυφαία σχολή επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.

Website: www.omiros.gr