Στην κορυφή βρέθηκε για ακόμη μία φορά, η Plushost.gr κερδίζοντας το bronze βραβείο στα e-volution Awards 2020, για τη Στρατηγική Email Marketing που εφάρμοσε στο e-shop της εταιρίας κοσμημάτων Pandorashop.gr.

Ειδικότερα, η Plushost.gr κατόρθωσε με την χρήση του All in One Email να μετατρέψει το email marketing σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κανάλια προώθησης του ηλεκτρονικού καταστήματος Pandorashop.gr, μέσα σε μόλις 6 μήνες.

Ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική, που έθεσε εξαρχής και αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που διαθέτει, κατάφερε νε πετύχει μια αύξηση στο revenue, που προέρχεται από το email marketing, κατά 310% και μια αύξηση 280% σε transactions.

Αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο κανάλι να συνεισφέρει, πλέον, κατά μέσο όρο το 19,8% στο συνολικό τζίρο σε σχέση με το 4,83%, που ήταν η συνεισφορά του, πριν εφαρμοστούν οι μέθοδοι λειτουργίας της Plushost.gr – σχεδόν 4πλάσιο ποσοστό.

Αντίστοιχα, το 2ο τρίμηνο το μέσο Conversion Rate (GR) αυξήθηκε σε 2,21% από 0,95%, που ήταν το 1ο τρίμηνο. Ενώ, την ίδια στιγμή, μέσω των παραπάνω στοχευμένων ενεργειών, πραγματοποιήθηκε και αύξηση της λίστας των subscribers κατά 12.500, προσδίδοντας ένα growth rate της τάξεως του 36,9%.

Στην επίτευξη των θεαματικών αυτών αποτελεσμάτων σημαντική ήταν και η συμβολή της χρήσης της τεχνολογίας της Socital.

Αναφερόμενος στη βράβευση, ο Θανάσης Καμέας, ιδρυτής της Plushost.gr, δήλωσε: «Είναι η δεύτερη διάκριση για την Plushost.gr το τελευταίο διάστημα, κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους.

Τα βραβεία είναι ένας τρόπος επιβράβευσης των προσπαθειών μας, της σκληρής δουλειάς και της διαχρονικής μας προσήλωσης στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία, που διαθέτουμε στην Plushost.gr».

H τελετή απονομής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου, στο Athenaeum InterContinental Athens, όπου παρευρέθηκαν περισσότερα από 500 υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς και φυσικά η ομάδα της Plushost.gr με επικεφαλή τον Θανάση Καμένα, ιδρυτή και CEO της εταιρίας, για να παραλάβει το βραβείο και να συμμετάσχει στην εορταστική βραδιά.

Tα βραβεία διοργανώνονται από το Marketing Week και την Boussias Communications σε συνεργασία με το ELTRUN και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν.

Πληροφορίες για την Plushost.gr

Η Plushost.gr αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο του e-commerce στην Ελλάδα. Η εξέλιξη και η ωρίμανση της ακολούθησε όλη την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας, καθώς ήδη μετράει 16 χρόνια λειτουργίας.

Προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία και έχει οδηγήσει στην επιτυχία περισσότερες από 700 επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, πανελλαδικά. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στα Τρίκαλα, την ελληνική πόλη της τεχνολογίας και στο δυναμικό της ανήκουν 23 εξειδικευμένα στελέχη.