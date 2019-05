Η ιστορία του κρασιού στη χώρα μας, είναι παράλληλη με την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, συνυφασμένη με κάθε πτυχή της ζωής του Έλληνα διαχρονικά. Οι Έλληνες οινοπαραγωγοί μεγαλουργούν σε κάθε γωνιά του τόπου μας και οι εγχώριες ετικέτες διαπρέπουν όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

To My wine app δημιουργήθηκε από τα My market για να δώσει νέα διάσταση στην εμπειρία του κρασιού, καθώς και πρόσβαση στη γνώση των μικρών και μεγάλων μυστικών που ο καθένας θέλει να γνωρίζει για να επιλέξει σωστά και να απολαύσει το κρασί που επιθυμεί.

Το My wine app μας ξεναγεί στον κόσμο του κρασιού γύρω από 4 βασικούς άξονες:

Μας καθοδηγεί στο να επιλέγουμε την πιο κατάλληλη ποικιλία κρασιού, ανάλογα με το φαγητό που έχουμε στο τραπέζι μας

Ομαδοποιεί τα κρασιά με βάση το κύριο τους γευστικό χαρακτηριστικό, π.χ. φρουτώδη, ελαφρά κοκ

Ομαδοποιεί τα κρασιά ανάλογα με την ποικιλία τους, ώστε όποιος έχει μια προτίμηση σε κάποια ποικιλία να δοκιμάσει και άλλα κρασιά του ίδιου προφίλ

Προτείνει λύσεις στο τι κρασί θα επιλέξουμε ανάλογα με την περίσταση, ποιο κρασί να πάμε δώρο, ποιο να σερβίρουμε στο γιορτινό τραπέζι, ποιο στο τραπέζι με λίγους φίλους, ποιο να καταναλώσουμε στο πάρτυ κλπ

Μέσα από αυτούς τους άξονες, το My wine App επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν γεύσεις και ποικιλίες, να τις ταιριάξουν με τα αγαπημένα τους φαγητά και γίνουν "ειδικοί" στο κρασί!

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για κινητά Android και IOS.