Είναι από εκείνες τις καμπάνιες που «εκπαιδεύουν», προτείνουν, αλλά αφήνουν την επιλογή σε εμάς. Γι' αυτό και μας έκαναν εντύπωση.

Με τρία ξεχωριστά video τα My market δεν προσπάθησαν απλώς να μας «βάλουν» στην αλυσίδα για να ψωνίσουμε. Η πρόταση αυτή τη φορά ξεκινά... βαθύτερα.

«Δικό μου είναι ό,τι με πάει παρακάτω» λέει η καμπάνια, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για μία ουσιαστικά πιο αισιόδοξη επόμενη μέρα.

Συνήθως, μια τέτοια καμπάνια θα την περίμενε κανείς από ένα brand που δραστηριοποιείται σε διαφορετικό χώρο. Ήταν όμως τα My market αυτά που έκαναν το "My" σημείο αναφοράς που αποτελεί το συνδετικό κρίκο που μας μεταφέρει στη νέα εποχή.

Έτσι το "My" εκτός από την προφανή σύνδεση της αλυσίδας με τον καταναλωτή γίνεται «το δικό μου» μήνυμα για καλύτερες επιλογές ζωής. Το μήνυμα που επιλέγω για να κινούμαι περισσότερο, να αλλάζω συνήθειες, να τρέφομαι καλύτερα. Το μήνυμα που επικεντρώνεται και σε τρεις απλές λέξεις «Μάθε, Φάε, Ζήσε».



Δείτε τα νέα video των My market εδώ και... καλό καλοκαίρι!