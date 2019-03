Οι άνθρωποι των My market σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν να τρέχουν για καλό σκοπό. Έτσι την Κυριακή 31 Μαρτίου θα προσθέσουν «χιλιόμετρα προσφοράς» στη Λάρισα στο πλαίσιο του Run Greece, με αφετηρία την κεντρική πλατεία της πόλης.

Η πρωτοβουλία των My market έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2017. Ήδη με τη ομάδα έχουν τρέξει περίπου 3000 εργαζόμενοι (και συγγενείς πρώτου βαθμού) και έχουν διανύσει 12.000 χιλιόμετρα. Η εταιρεία πληρώνει τη συμμετοχή των δρομέων και επιπλέον τους προτρέπει να επιλέξουν ένα Ίδρυμα στην πόλη τους που θα ήθελαν να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους. Έτσι, όσο περισσότεροι τρέξουν, τόσο περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης προσφέρουν στον οργανισμό που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση του αγώνα δρόμου της Κυριακής, θα ενισχυθούν ο Ερυθρός Σταυρός Λάρισας και Τρικάλων.

Στη Λάρισα, μάλιστα, η ομάδα θα πλαισιωθεί από έναν νέο πρωταθλητή μας ο οποίος επίσης θα προφέρει τα δικά του «χιλιόμετρα». Με τη φανέλα των My market θα τρέξει και ο Μάριος Αναγνώστου. Ο νεαρός πρωταθλητής της χώρας στους δρόμους αντοχής ανήκει άλλωστε στην ομάδα των νέων πρωταθλητών που στηρίζουν τα My market στην προετοιμασία τους για τους φετινούς τους στόχους και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Η "My Omada", λοιπόν, θα δώσει το δικό της δυναμικό παρόν στη Λάρισα, μαζί με 250 συμμετέχοντες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή.