Πέντε διακρίσεις, εκ των οποίων και οι δύο κορυφαίες της διοργάνωσης, Retailer of the Year και Retail Manager of the Year 2018 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αριστοτέλη Παντελιάδη, ήταν ο απολογισμός της METRO AEBE στη τελετή των Retail Business Awards, που διοργανώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα RETAIL BUSINESS AWARDS με 17 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική επιχειρηματική σκηνή, επιβραβεύουν τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του Ελληνικού Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας, καθώς και τους ανθρώπους και τις εταιρείες του Retail που επενδύουν συνεχώς και δίνουν τη μάχη της ανάπτυξης εντός και εκτός Ελλάδας, οδηγώντας τον κλάδο σε μία υγιή ανάπτυξη, όλο και πιο μπροστά.

Το 2018 ήταν μία σημαντική χρονιά για τη METRO AEBE καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριετές πλάνο ενσωμάτωσης της Βερόπουλος, καθώς και το πλάνο ανακαινίσεων στο σύνολο των καταστημάτων της νεοαποκτηθείσας αλυσίδας σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι επενδύσεις της εταιρείας για την τριετία ξεπέρασαν στο σύνολό τους τα 150 εκ. ευρώ.

Το 2018 οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας άγγιξαν το € 1.2 δις με αύξηση περίπου 1.5% συγκριτικά με το 2017, με την METRO να αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του κλάδου στην Ελλάδα.

Εκτός από τα δύο κορυφαία βραβεία, η εταιρεία απέσπασε ακόμη τρεις σημαντικές διακρίσεις:

1ο Βραβείο RETAIL STORE SUPERMARKET (My market στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα)

1ο Βραβείο SOCIAL MEDIA STRATEGY My market

2ο Βραβείο RETAIL CAMPAIGN My market (καμπάνια "My")