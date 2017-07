Την επικοινωνία της μέσω της παρουσίας της στα social media επεκτείνει η εταιρεία αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με τη Socialab.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η εταιρεία αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ο Νο1 πάροχος φυσικού αερίου στην Ελλάδα σε αριθμό συνδέσεων, πρωτοπορεί και πάλι, δημιουργώντας ένα ακόμη σημείο εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους υφιστάμενους αλλά και τους δυνητικούς πελάτες της, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου με ολοκληρωμένη παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες social media (Facebook, Twitter, Instagram and Linkedin).

Μέσα από τη συνεργασία της με τη Socialab, που έχει αναλάβει τη συνολική online παρουσία της, η αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, θα μπορεί πλέον να επικοινωνεί άμεσα με τους χρήστες των υπηρεσιών της και όσους ενδιαφέρονται γι’ αυτές, να ενημερώνει το κοινό για τα οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου αλλά και για τις νέες της υπηρεσίες καθώς και να ανταποκρίνεται στα ερωτήματά του, διασφαλίζοντας μια άμεση και έγκυρη επικοινωνία μαζί του.

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Socialab εντάσσεται στην πάγια στρατηγική μας να επιλέγουμε έμπειρους, δυναμικούς και εξειδικευμένους συνεργάτες, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας state of the art υπηρεσίες. Η εταιρεία, εφαρμόζοντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία της, μέσω της παρουσίας της στα social media δίνει ένα ακόμη βήμα στους πελάτες της για άμεση «συνομιλία» μαζί της, ώστε να αφουγκράζεται καλύτερα τις ανάγκες τους, στηρίζοντας εμπράκτως τη φύση της να είναι εξωστρεφής. Εξάλλου η εταιρεία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τα τελευταία 17 χρόνια χάρη στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, έχοντας κερδίσει τη θέση του μεγαλύτερου παρόχου φυσικού αερίου σε αριθμό συνδέσεων. Στόχος της είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών της και, με την είσοδό της στην αγορά του ηλεκτρισμού, η κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Η εταιρεία αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και ζεστό νερό σε περισσότερα από 340.000 νοικοκυριά και πάνω από 8.000 επιχειρήσεις, αποτελώντας, σε αριθμό συνδέσεων, (μετά τη ΔΕΗ) το μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας στη χώρα. Στα άμεσα σχέδιά της είναι η επέκταση στην αγορά του ηλεκτρισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας για την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών, τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, σε ένα ανταγωνιστικό και τεχνολογικά συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Η Socialab είναι ένα digital-first advertising agency, το οποίο δραστηριοποιείται από το 2009. Σκοπός της είναι η παράδοση αποτελεσμάτων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας διαφημιστικές λύσεις, βασισμένες σε 360° επικοινωνία. Αποστολή της είναι να οδηγήσει τα brands στην επιτυχία, με σωστή στρατηγική και δημιουργικές ιδέες.

Απασχολώντας ήδη 40 στελέχη και έχοντας χτίσει ένα εντυπωσιακό portfolio με ελληνικά και ξένα brands, η Socialab αναλαμβάνει την επικοινωνία και τη διαχείριση της εικόνας των brands σε όλα τα ψηφιακά και μη μέσα, με καμπάνιες που έχουν αποσπάσει μεγάλο αριθμό βραβείων και αναφορών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.