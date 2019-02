Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι ο Καθηγητής Ορθοδοντικής Αθανάσιος E. Αθανασίου έχει αναλάβει Εκτελεστικός Κοσμήτορας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής.

Η συνεργασία του Καθηγητή Αθανασίου με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε από το 2011 με την ιδιότητα ως Καθηγητή Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όταν προσκλήθηκε να συμβάλλει στον σχεδιασμό του πρώτου Προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο. Με την συμβολή και άλλων συναδέλφων καθηγητών υπέβαλε το 2012 στο πανεπιστήμιο τις προτάσεις για το πρόγραμμα σπουδών, τις εργαστηριακές και κλινικές υποδομές και το διδακτικό και τεχνικό προσωπικό που απαιτεί μία σύγχρονη Οδοντιατρική Σχολή.

O Aθανάσιος Aθανασίου αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε σπουδές ειδικότητας στην Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο Temple, Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ, όπου απέκτησε και το δίπλωμα Master of Science in Dentistry, και είναι Διδάκτωρ Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν αναλάβει Εκτελεστικός Κοσμήτορας και Καθηγητής Ορθοδοντικής στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής διετέλεσε Καθηγητής Ορθοδοντικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής και Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακολούθως Κοσμήτορας και Καθηγητής Ορθοδοντικής του Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο Aarhus στη Δανία.

Ο καθηγητής Αθανασίου διετέλεσε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορθοδοντικής, της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ). Είναι επιστημονικός κριτής ή μέλος των συντακτικών επιτροπών πολλών ξένων και ελληνικών επιστημονικών περιοδικών συμπεριλαμβανομένων των American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics, Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics, Journal of Orthodontics, Open Dentistry Journal, and Orthodontics and Craniofacial Research. Έχει συγγράψει περισσότερα από 180 επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια, έχει επιβλέψει περισσότερες από 60 διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες επιπέδου Master και έχει εκδώσει τα βιβλία “Orthodontic Cephalometry” Mosby-Wolfe, 1995, “Risk Management in Orthodontics: Experts’ Guide to Malpractice” [από κοινού με T. M. Graber & T. Eliades; Quintessence, 2004] και “Orthodontic Postgraduate Education: A Global Perspective” [από κοινού με T. Eliades; Thieme, 2015].

Έχει διατελέσει μέλος εξεταστικής επιτροπής των Royal College of Surgeons of Edinburgh και College of Dental Surgeons of Hong Kong, σύμβουλος των Arab American University, King Abdulaziz University, University of Hong Kong και University of Jordan και διετέλεσε επίτιμος καθηγητής του University of Hong Kong.