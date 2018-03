Για τρίτη συνεχόμενη φορά στην Ευρώπη διοργανώνεται από τις 5/03/2018 έως 9/03/2018 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι επίσημοι διαπιστευμένοι διοργανωτές της εκδήλωσης, η Επιστημονική Ένωση Digital idea, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συνδιοργανώνουν σήμερα Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Κτίριο Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2ος όροφος, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου) εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστούν εργαλεία και μηχανισμοί στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας καθώς και καλές πρακτικές αυτών.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι κ. Σαμαντζής Χ. και Αλεξάνδρου Θ. για το πρόγραμμα “ERASMUS for YOUNG ENTREPRENEURS” και τις Καλές πρακτικές αυτού, η κ. Παπαδούλη Κ. για το Δίκτυο Πράξη: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικότητας, ο κ. Γάτος Δ. εκ μέρους της Συνεταιριστικής Θεσσαλίας, για τους Τρόπους χρηματοδότησης και ο κ. Κόντος Λ. για το IN4CAPITAL (Πλατφόρμα Διασύνδεσης Επενδυτών).

Στη συνέχεια, θα παρουσιασθούν καλές πρακτικές νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσουν οι κ. Δήμτσας Β. για την INTREDO – A new way for HR issue και ο κ. Αλεξόγλου Κ. για το LOCEYE – Eye tracking made simple. Την εκδήλωση θα κλείσει ο Καθ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Γερογιάννης Β. με θέμα: “Διερεύνηση και αξιολόγηση ικανοτήτων και τάσεων επιχειρηματικότητας”.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης του διαθέσιμου χώρου και για την παρακολούθηση της πορείας της εκδήλωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα F6S (https://www.f6s.com/sew18larissaevent3) .

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.