Για 9η συνεχόμενη φορά, υλοποιείται στην «Εξέλιξη», το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Commerce Project Manager, το μοναδικό ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για τον αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- 55 ώρες διδασκαλίας σε αίθουσα, από τους πλέον έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, με συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες υπολογιστών

- 25 ώρες Digital Marketing e-Learning, με 8 από τους εγκυρότερους διεθνώς εισηγητές

- Strategy case studies. Εργαλεία και τεχνικές του e-Business στην πράξη, μέσα από τη μελέτη και επίλυση πραγματικών προβλημάτων στη διαμόρφωση e-Commerce στρατηγικής για e-shops ή brands που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Και απευθύνεται σε:

- e-Commerce, Retail, Sales, Marketing, Store, Product & Brand Managers, B2B Specialists

- μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα.

- στελέχη εμπορικών τμημάτων εταιριών που θέλουν να εκπαιδευτούν στο e-Commerce αλλά και σε όποιον ασχολείται με τη διαχείριση και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Οι ενότητες του e-Commerce Project Manager περιλαμβάνουν:

e-Commerce Fundamentals e-Commerce Operations & Logistics Price Comparison Engine Tactics

e-Commerce Audit Project Management Technical Issues of building an e-shop

Buying for e-Commerce SEO Growth Hacking for e-Commerce

e-Legal PayPerClick Online Competition Analysis

e-Commerce Strategy Web Analytics Business Plan for an eBusiness

e-Payments Cross Border e-Commerce

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη και την eSkills Center by Convert Group στο πλαίσιο της e- Academy. H Ακαδημία περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digital Marketing Practitioner που ξεκινάει στις 5 Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στο site της Εξέλιξης, www.excelixi.org και στα τηλέφωνα 210-3739126 & 210-6291409.