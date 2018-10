Οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα αξιολογηθούν σε Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Αυτό γνωστοποιήθηκε στην πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και αφορά στην εκπόνηση της μελέτης Subnational Doing Business.

Η μελέτη, αποτελεί μέρος μιας σειράς εκθέσεων που πραγματοποιούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) με στόχο τη μέτρηση, σε υπο-εθνικό (sub-national) επίπεδο, των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, σκοπός της μελέτης είναι, μέσα από την εξέταση των διαδικασιών που διέπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, να αξιολογήσει συγκριτικά το επιχειρηματικό περιβάλλον σε έξι πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη), εντοπίζοντας τα «ρυθμιστικά σημεία συμφόρησης» και επαληθεύοντας την ύπαρξη «καλών πρακτικών».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσίασαν τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι τοπικές και εθνικές αρχές θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά συλλέγοντας και επαληθεύοντας στοιχεία που αφορούν πέντε τομείς οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως ενδεικτικά σημεία αναφοράς: starting a business, registering property, dealing with construction permits, getting electricity and enforcing contracts. Τέλος, η επιτυχής εφαρμογή της μελέτης, πρόκειται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους φορείς πολιτικής, όσο και για τους επενδυτές.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος μεταξύ άλλων, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, στελέχη από την Παγκόσμια Τράπεζα και εκπρόσωποι των υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπρόσωποι των 6 περιφερειών και δήμων που συμμετέχουν στη μελέτη, καθώς και εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών (ΑΑΔΕ, ΡΑΕ, Κτηματολόγιο).



(ΑΠΕ-ΜΠΕ)