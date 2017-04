Το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" συνεχίζοντας τη μεγάλη συνεργασία που έχει για όλο το έτος 2017,με άλλες έξι (6) χώρες, στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 και με θέμα την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων των νέων (Youth Work) προσκαλεί τους Συλλόγους -Μέλη του- που έχουν προτεραιότητα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα -αλλά και άλλες εθελοντικές οργανώσεις , να υποβάλλουν σχετικό αίτημα και να συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους στις δύο (2) επόμενες φάσεις του προγράμματος ,που αφορούν τη ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή πέντε (5) νέων επιστημόνων 18 -35 ετών, σε σεμινάρια κατάρτισης , που θα διεξαχθούν ως εξής:

α. το 1ο στις 9-15 Ιουνίου 2017 στο Vršac, Σερβία, όπου θα υπάρξει συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας από άλλες έξι (6) χώρες, για την ενίσχυση της προετοιμασίας των ψηφιακών επικοινωνιακών στρατηγικών τους και των εκστρατειών τους και

β. το 2ο , το οποίο θα διεξαχθεί στη Χαλκιδική, Ελλάδα, το 1ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου θα ενισχυθούν οι στρατηγικές των οργανώσεων νεολαίας, και των οποίων οι εκπρόσωποι επιτυχώς ολοκλήρωσαν όλες τις εργασίες από την εκδήλωση στο Vršac, με χρήση εργαλείων για εκστρατείες μέσω κοινωνικών δικτύων.

Αν θέλετε κάποιο μέλος του Συλλόγου σας ,που ασχολείται με την πληροφορική και τα SOCIAL MEDIA του Συλλόγου σας να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ,μην διστάσετε να κάνετε αίτηση προς το ΔΙΚΤΥΟ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"

Στόχος

Η ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων νεολαίας να ενημερώνουν την κοινωνία για τις κοινωνικομορφωτικές δράσεις της νεολαίας με τη χρήση οπτικών μηνυμάτων και της ψηφιακής επικοινωνίας ως εργαλείο.

Σκοποί:

- Να δημιουργηθεί συστηματική εκπαιδευτική προσέγγιση για την ανάπτυξη της ικανότητας των νέων εργαζομένων και φορέων να χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση στο έργο τους, να δημιουργούν και να εφαρμόζουν την ψηφιακή επικοινωνία για την επίτευξη των στόχων τους.

- Να παρέχουν στους νέους εργαζόμενους των οργανώσεων τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση και ψηφιακή επικοινωνία στον τομέα της νεολαίας, για την αύξηση της συμμετοχής των νέων και την ένταξης τους στον τομέα των κοινωνικομορφωτικών δράσεων.

- Να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αύξηση της ικανότητας των οργανώσεων νεολαίας να προωθούν το έργο τους, ώστε να γίνεται γνωστό σε νέους ανθρώπους μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας.

- Η συμμετοχή διαφόρων φορέων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες ώστε να προωθήσουν τα οφέλη της εικονικοποίησης δεδομένων και της ψηφιακής επικοινωνίας στην εργασία των νέων σήμερα.

Το προφίλ των συμμετεχόντων

Αν είστε:

- Ενεργοί σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο οργανισμού νεολαίας ή οργανώσατε μια διαδικτυακή εκστρατεία στον τομέα της νεολαίας,

- Προέρχεστε από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σλοβενία και Σερβία•

- Η ηλικία σας είναι μεταξύ 18-35

- Ο οργανισμός σας διατηρεί τουλάχιστον μία σελίδα στο Facebook.

- Γνωρίζετε πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

- Κατέχετε smartphone ή tablet.

- Είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε την παρουσίαση της στρατηγικής επικοινωνίας του φορέα σας σε powerpoint για μερικά από τα έργα σας, σαν εφαρμογή για τα δυο σεμινάρια.

- Πρόθυμοι να εργαστείτε για τη βελτίωση της οπτικοποίησης και της ψηφιακής επικοινωνίας του οργανισμού σας και τις εκστρατείες ενημέρωσης.

-

Υποβολή αιτήσεων

- Η γλώσσα των σεμιναρίων είναι τα ΑΓΓΛΙΚΑ. Όλες οι αιτήσεις, παρουσιάσεις powerpoint, email κλπ γίνονται δεκτές μόνο στα Αγγλικά.

- Κάθε αιτών πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης, το οποίο μπορεί να βρεί στην ιστοσελίδα www.diktioelassonas.gr, μαζί με το powerpoint παρουσίαση της ψηφιακής επικοινωνίας του οργανισμού σας που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

-

- Παρακαλούμε στείλτε τις αιτήσεις και παρουσιάσεις PowerPoint στα Αγγλικά ,στα email

- Κων/νος Σκριάπας skriapask@gmail.com Τηλ. επικοινωνίας 6974-881944

- και Κακαγιάννης Γεώργιος kakagiannizzz@gmail.com Τηλ. επικοινωνίας 6972-228230

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Απριλίου 2017

Στην παραπάνω δράση συμμετέχουν, εκτός του Δικτύου Περραιβία ,άλλοι έξι (6) φορείς από :

Τουρκία ( Tusba Genc Gelisim Dernegi), Βοσνία -Ερζεγοβίνη (Udruzenje Proni Centar za omladinski razvoj) , Βέλγιο ( Youth for Exchange and Understanding International AISBL), Σλοβενία ( Tretaroka- Drustvo za reciklazne in kreativne projekte), Ισπανία ( Backslash) και Σερβία ( Balkan Urban Movement), συντονιστής του προγράμματος.

Όλες οι πληροφορίες στο www.diktioelassonas.gr.