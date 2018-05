Το Λιβάδι είναι ένα από τα ιστορικά χωριά του Δήμου Ελασσόνας. Η βασική ασχολία των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία με «ζωικό κεφάλαιο που ξεπερνά τα 60.000 κεφάλια». Παρά τα πολλά ζώα όμως και κυρίως την περίοδο της κρίσης οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν σε αδιέξοδο λόγω του υψηλού κόστους των ζωοτροφών αλλά και της μείωσης της τιμής του γάλακτος. «Η κατάσταση δεν ήταν καλή για κανέναν. Αντί όμως να εγκαταλείψουμε την κτηνοτροφία, επιλέξαμε να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Δημιουργήσαμε τον Συνεταιρισμό Βοσκών Λιβαδίου Ολύμπου, ο οποίος αποτελείται σήμερα από 20 άτομα, και προχωρήσαμε» λέει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Αναστάσιος Αντωνίου.

Τώρα πια τα προϊόντα του εξάγονται και στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πολωνία.

Αυτή την περίοδο σε Ελλάδα και εξωτερικό ο Συνεταιρισμός διαθέτει ένα νέο προϊόν που στηρίζεται στο γάλα της περιοχής και βεβαίως στα βότανα του βουνού των θεών. Πρόκειται για το «Feta Cheese for Greek Salad with herbs from Olympus» ή αλλιώς «Φέτα για ελληνική σαλάτα με βότανα του Ολύμπου», ένα γκουρμέ προϊόν που συνδυάζει τη φέτα «Βοσκός» με παρθένο ελαιόλαδο και βότανα της ευρύτερης περιοχής.

Η παραγωγή νέων κωδικών και στην περίπτωση του Λιβαδίου έχει συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη των κτηνοτρόφων της περιοχής, οι οποίοι πλέον δεν έχουν το άγχος της διάθεσης του γάλακτος, η οποία εφέτος στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, έχει μειωθεί κατά 15%.

Η συμβολαιακή κτηνοτροφία και εδώ συνέβαλε στην εξασφάλιση ρευστότητας και άνοιξε τον δρόμο για συνεργασία και με ντόπιους γεωργούς για την παραγωγή ζωοτροφών. «Πλέον δεν υπάρχει το άγχος, ωστόσο χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για να πάμε παραπέρα.Το βέβαιο είναι ότι με τις δράσεις που έχει αναλάβει ο Συνεταιρισμός πολλοί νέοι που είχαν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία και το χωριό έχουν αναθαρρήσει και συνεχίζουν μαζί μας» λέει ο κ. Αντωνίου, ο οποίος δεν βιάζεται για νέα ανοίγματα. «Ολα θα γίνουν βήμα-βήμα».

Τ.Β.