Οι πρώτοι 110 υποψήφιοι του συνδυασμού “Ολύμπου Πολιτεία – Πύλη Ανάπτυξης”
Ελασσόνα | 20 Μαρ 2019, 17:10
Τον κατάλογο των πρώτων υποψηφίων του συνδυασμού “Ολύμπου Πολιτεία – Πύλη Ανάπτυξης” δημοσίευσε σήμερα (19/3/2019) ο υποψήφιος δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας και προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:
“Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σημαντικό αριθμό υποψηφίων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού μας. Είμαι ευτυχής που στο συνδυασμό μας συμμετέχουν αξιόλογοι άνθρωποι από κάθε ενότητα που προσφέρουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τον χρόνο τους στην κοινή προσπάθεια. Προτεραιότητα όλων μας η δικαιοσύνη και η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων, η εξυπηρέτηση του πολίτη, η υπεύθυνη και αποτελεσματική διοίκηση, η οικονομική και κοινωνική άνθηση της περιοχής. Εύχομαι ολόψυχα επιτυχία σε όλες και όλους. Ο Δήμος μας αξίζει περισσότερα.”
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
|ΑΖΩΡΟΣ
|ΤΖΙΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΑΚΡΗ
|ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΑΜΟΥΡΙ
|ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΚΥΕ
|ΑΜΟΥΡΙ
|ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΑΜΟΥΡΙ
|ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ
|ΒΑΛΑΝΙΔΑ
|ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΑΛΑΝΙΔΑ
|ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΥΡΤΩ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΒΑΛΑΝΙΔΑ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΑΛΑΝΙΔΑ
|ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΓΑ
|ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
|ΔΗΜΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
|ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
|ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
|ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
|ΚΑΤΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
|ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ
|ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ
|ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ
|ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ
|ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
|ΓΕΡΑΝΕΙΑ
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΓΕΡΑΝΕΙΑ
|ΓΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
|ΔΟΛΙΧΗ
|ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΑΒ
|ΔΟΜΕΝΙΚΟ
|ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΝΛ
|ΔΡΥΜΟΣ
|ΑΡΣΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΝΛ
|ΔΡΥΜΟΣ
|ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΔΡΥΜΟΣ
|ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΚΑΡΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΔΑΣΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΚΑΡΚΑΒΑΝΙΔΟΥ-ΣΚΡΕΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΥΕ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ “ΕΝΩΣΗ” ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΛΕΠΙΝΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Τ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΝΙΚΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
|ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΤΑΖΕ ΕΛΕΝΑ
|ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΤΣΙΟΥΒΕΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΧΗΜΙΚΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΦΙΛΗ – ΜΑΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΧΑΪΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΣΟΕΕ
|ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΧΑΛΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
|ΛΙΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
|ΠΡΑΚΑΤΕ-ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΓΝΛ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑ
|ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑ
|ΚΟΤΖΑΚΟΤΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑ
|ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑ
|ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑ
|ΤΣΕΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
|ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ
|ΖΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ
|ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ
|ΤΣΑΚΙΡΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΚΑΡΥΑ
|ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΑΡΥΑ
|ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
|ΚΑΡΥΑ
|ΡΟΚΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, MBA – MSc ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
|ΚΑΡΥΑ
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ
|ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
|ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ
|ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΖΑΦΕΙΡΗ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
|ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΑΔΕ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΠΡΟΒΙΔΑ-ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ
|ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
|ΚΡΑΝΕΑ
|ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ
|ΓΚΡΕΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΛΙΒΑΔΙ
|ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΛΟΥΤΡΟ
|ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΛΟΥΤΡΟ
|ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΛΟΥΤΡΟ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΛΑΝΤΑ ΡΕΝΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΛΥΚΟΥΔΙ
|ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΑΓΟΥΛΑ
|ΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΜΑΓΟΥΛΑ
|ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
|ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
|ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΖΑΡΛΑΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΖΑΡΛΑΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΜΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΣΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΕΚ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙ
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΗΛΕΑ
|ΓΑΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΜΗΛΕΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
|ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
|ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΡΑΙΤΩΡΙ
|ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΠΡΑΙΤΩΡΙ
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
|ΠΡΑΙΤΩΡΙ
|ΧΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|ΠΡΑΙΤΩΡΙ
|ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΠΥΘΙΟ
|ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΚΑΙΤΗ
|ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΑΡΡΟΛΟΓΟΣ
|ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
|ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΥΕ
|ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
|ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
|ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|ΠΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ
|ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ
|ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ
|ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΣΥΚΕΑ
|ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΣΥΚΕΑ
|ΠΕΤΣΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΑΣ
|ΣΥΚΕΑ
|ΤΣΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ
|ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
|ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
|ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
|ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
|ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
|ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
|ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
|ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
|ΦΑΡΜΑΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΥΕ
|ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ
|ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ
|ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΦΙΛΟΜΕΝΗ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ