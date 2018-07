Ο Δήμος Ελασσόνας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Ευρώπη για τους Πολίτες-Europe for Citizens 2014-2020 και το οποίο έχει ως σκοπό να μελετήσει την στάση των νέων απέναντι στο φαινόμενο του Ευρωσκεπτικισμού και του ρόλου της Ε.Ε. εν γένει, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διανύουμε.

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας παρατηρείται έξαρση των διαμαρτυριών και των ακραίων αντιδράσεων εντός της Ε.Ε., οι οποίες έχουν οδηγήσει ακόμα και σε ενέργειες με άγνωστες συνέπειες (βλ. Brexit). Το έργο YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe” προτίθεται να δώσει βήμα και φωνή στις νεότερες γενιές ώστε να εκφράσουν κι αυτές τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους, μέσω οκτώ συνολικά ανοιχτών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές περιοχές.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από συνδιασμό Ευρωπαικών Δήμων και αντίστοιχων οργανισμών Ευρωπαίων πολιτών. Πιο συγκεκριμένα οι εταίροι είναι:

Δήμος Ελασσόνας, Ελλάδα

Δήμος Αλτέα, Ισπανία

Δήμος Νότο, Ιταλία

Δήμος Αθηένου, Κύπρος

Civil Resource Center, Σλοβενία

Finnova Foundation, Βέλγιο

Autokreacja Foundation, Πολωνία

Bulgarian Youth Association, Βουλγαρία

Η διάρκεια του έργου είναι 20 μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 148.680,00 ευρώ

Το έργο “YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe” χρηματοδοτείται 100% από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Europe For Citizens 2014-2020

Σε σχετική δήλωση ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου σημείωσε:

«Με εξωστρέφεια και τεχνογνωσία, παλεύουμε για έναν δήμο ανοιχτό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, συμμετέχοντας σε όσα προγράμματα μπορούμε, θέλοντας το καλύτερο για τους συμπολίτες μας. Στις μέρες μας, οι θεσμοί, μα και η ίδια η Δημοκρατία, δοκιμάζονται. Κανείς μας δεν μπορεί να παραμένει απαθής ή αδιάφορος. Δίνουμε το βήμα στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους. Συνεχίζουμε… »