Ο Δήμος Ελασσόνας, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή συλλόγων, σχολείων και άλλων φορέων, διοργανώνουν για τις μαγικές γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων εορταστικές εκδηλώσεις. Η Μελίνα Ασλάνιδου, η Χριστίνα Γκόλια, καλλιτέχνες της Ελασσόνας, σχολεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, μαγειρέματα, ανάδειξη των εθίμων της επαρχίας, το αυτοκίνητο του Αϊ Βασίλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις στο εορταστικό πρόγραμμα της Ελασσόνας.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:30

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Έναρξη των εκδηλώσεων με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

18:30 Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και ευχές από τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Ευαγγέλου

19: 45 Χριστουγεννιάτικο Μουσικό Show με την Μελίνα Ασλανίδου. Ένα τρυφερό μουσικό ταξίδι με την αγαπημένη καλλιτέχνη που θα δώσει σε όλους μας την ευκαιρία να νιώσουμε… Χριστούγεννα!

*Συμμετέχει το Γενικό Ενιαίο Λύκειο Ελασσόνας. Θα μας παρουσιάσουν κάλαντα Μωραϊτικα, Μικράς Ασίας, Θράκης και Σάμου.

6-22 Δεκεμβρίου

«Το αυτοκίνητο του Αη-Βασίλη θα μοιράσει ζαχαρωτά και λιχουδιές σε όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας»

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Ώρα: 09:30π.μ. -12:30μ.μ

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

9:30 π.μ.: Χριστουγεννιάτικο BAZAAR από το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελασσόνας

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

Ώρα: 19:00 – 03.00 π.μ.

«ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»

Χριστουγεννιάτικη Εορταστική νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως τις πρώτες πρωινές ώρες, θα προσφέρουν γλυκά και δώρα αλλά και μεγάλες εκπτώσεις!!

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00

Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας θα παρουσιάσει, την χριστουγεννιάτικη παράσταση κουκλοθέατρου: «Τα σκανταλιάρικα καλικαντζαράκια και τα γλυκά»

Κείμενα, επιμέλεια, σκηνοθεσία: Τζιώλα Αθανασία: Νηπιαγωγός Παρουσίαση: Βαλιώτη Ιωάννα νηπιαγωγός Τζιώλα Αθανασία, και Τζουανάκη Χρυσάνθη Β Νηπιοβρεφοκόμου.Είσοδος Ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικο μπαζαάρ :Την ίδια ημέρα και ώρα ,υπό την αιγίδα του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί και χριστουγεννιάτικο μπαζαάρ με δημιουργίες του προσωπικού του Α παιδικού σταθμού Ελασσόνας.(που έχουν φιλοτεχνήσει πέραν του ωραρίου εργασίας και με προσωπικά τους έξοδα)

Τα έσοδα θα διατεθούν σε παιδιά της πόλης που τα έχουν απόλυτη ανάγκη.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

Ώρα: 17:00

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Μαγειρεύουμε και αναδεικνύουμε τα ήθη και τα έθιμα της επαρχίας μας!

Δεκάδες διαφορετικοί μικρόκοσμοι. Μικρότεροι κύκλοι μέσα στον μεγάλο που τους ενώνει. Ο κάθε ένας με τα δικά του χαρακτηριστικά ήθη και έθιμα, γιορτές, γαστρονομία και τοπικά προϊόντα, λαϊκή τέχνη, φορεσιές, χορούς, τραγούδια, γλωσσικά ιδιώματα…

Ανακαλύψτε τους έναν προς έναν, ταξιδεύοντας με την εκδήλωσή μας στους γνωστούς, αλλά και στους πιο άγνωστους προορισμούς του Δήμου μας.

Εξερευνήστε την ποικιλομορφία τους, τα γνωρίσματα που τους ενώνουν, αλλά και τους διακρίνουν.

Συμμετέχετε στην γιορτή τους, στις πρακτικές τους, στις συμβολικές τελετουργίες τους.

Θα γοητευτείτε από την αυθεντικότητα, την αγάπη και την περηφάνια που έχουν για τον τόπο και τις ρίζες τους. Αγάπη και περηφάνια που δείχνουν και μοιράζονται με όποιον βιώσει τον βαθύτερο πλούτο τους.

Εκδήλωση με την συνεργασία του Ι.Ι.Ε.Κ. «ΔΗΜΗΤΡΑ» και όλων των συλλόγων του Δήμου Ελασσόνας

- Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημάρχου Β. Φαρμάκη

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου

Ώρα Προσέλευσης: 18.30 – Ώρα Έναρξης: 19.00

Αίθουσα Δημάρχου Β.Φαρμάκη

Η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια του συλλόγου και της προσφοράς της στον πολιτισμό, παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ»

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Βράκα, Αριστέα Στεργιούλη και πάνω από 160 χορευτές

Μουσικοί: Κωστούλης Κ. – κλαρίνο, Σαρακατσιάνος Μ. – λαούτο & τραγούδι, Γάλλος Ελ. – βιολί,

Σαμόλαδος Ι. – κρουστά, Μαντέλας Μ. – τρομπόνι, Τρουμπούκης Π. - τρομπέτα

*Τραγούδια σπάνια και πολύτιμα, τραγουδισμένα παραμύθια με στοιχεία από αρχαίους μύθους μέσα από τα οποία ο λαός μας μπόρεσε να ενώσει το πραγματικό με το υπερφυσικό και να αφηγηθεί ιστορίες, συνήθως τραγικές, που ίσως κάποτε να συνέβησαν ή θα μπορούσαν να συμβούν όσο φανταστικές κι αν φαίνονται.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

Εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους

Ώρα: 11:00 π.μ. Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους. Ξωτικά θα δώσουν χαρά με δημιουργία κατασκευών, ζωγραφική, face-painting, ανάγνωση παραμυθιών από τον Αη-Βασίλη, χορό και τραγούδι.

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου

Ώρα: 19:00

Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας θα προβάλει την ταινία (για ενήλικες) Μια Υπέροχη Ζωή (Αγγλ). It's a Wonderful Life) είναι χριστουγεννιάτικο δράμα παραγωγής 1946, σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα. Πρωταγωνιστούν :Τζέιμς Στιούαρτ, Ντόνα Ριντ Λάιονελ Μπάριμορ, Η ταινία προτάθηκε για 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 11η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών[ . Έλαβε επίσης την πρώτη θέση στη λίστα του Αμερικανικού Ινστιτούτου, ως η ταινία με τη μεγαλύτερη επιρροή. Είσοδος ελεύθερη

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

Ώρα: 19.30

Αίθουσα Δημάρχου Β.Φαρμάκη

Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση από τον μουσικό σύλλογο Music Arte

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Ώρα: 13:00

Στόλισμα του «Δέντρου των Ευχών»

Φέρε και συ το δικό σου στολίδι, κάνε τη δική σου ευχή!

Με την συνεργασία των εικαστικών τμημάτων της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας και του Δήμου Ελασσόνας.

*Οι πολίτες θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προσφέρουν τρόφιμα και φάρμακα για το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ελασσόνας σε ειδικό χώρο που θα υπάρχει εκείνη την ημέρα

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου

Ώρα: 19.00

Αίθουσα Δημάρχου Β.Φαρμάκη

Η θεατρική ομάδα του ΓΕΛ Ελασσόνας παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Charles Dickens «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» σε σκηνοθεσία: Νικόλαος Τεγούσης

Συμμετέχει και η χορωδία του Γενικού Ενιαίου Λυκείου Ελασσόνας με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου

Ώρα: 10:00 π.μ. – 12:00 το μεσημέρι

Κεντρική Πλατεία – Δρόμοι της πόλης

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας θα μαγέψει με τους ήχους της τους κατοίκους της πόλης.

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου

Εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους

Ώρα: 11:00 π.μ. Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους. Ξωτικά θα δώσουν χαρά με δημιουργικές κατασκευές, ζωγραφική, face-painting, ανάγνωση παραμυθιών από τον Αη-Βασίλη, χορό και τραγούδι.

Συμμετέχει η Ραφαέλα Χουρίδου με τμήμα ρυθμικής γυμναστικής

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου

Ώρα: 21:00

Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΛΙΑ and the Blue Quartet

"Σε ψηλό ποτήρι με ζαχαρωμένα χείλη"

Η Χριστίνα Γκόλια σύγχρονη ερμηνεύτρια στο Αγγλόφωνο και Ελληνόφωνο τραγούδι δημιουργεί μια γέφυρα που ενώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα με το όνειρο και τη μαγεία. Το ζωντανό της πρόγραμμα κινείται ανάμεσα σε rock jazz και blues δρόμους,με swing εως και Latin διασκευες, με ξενόγλωσσο και ελληνικό ρεπερτόριο

Μοιάζει μ ένα ¨εκρηκτικό" κοκτέιλ ήχων και γεύσεων που παίζει με τις αισθήσεις σου και κρατάει το κέφι σου αναμμένο ως το τελευταίο λεπτό!

Φωνή Χριστίνα Γκόλια

Πλήκτρα,φωνή Πάρης Γκαγκαστάθης

Σαξόφωνο Φοίβος Μποζάς

Μπάσο Μάνος Λούτας

Ντραμς Νίκος Σκομόπουλος

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου

Ώρα: 10.00 π.μ. – 12.00 το μεσημέρι

Κεντρική Πλατεία – Δρόμοι της πόλης

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας θα μαγέψει με τους ήχους της τους κατοίκους της πόλης.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Ώρα: 12:30

Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από τον Δήμαρχο και τους συλλόγους του Δήμου μας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις θα γίνουν και φέτος στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων. Ξωτικά θα δώσουν χαρά στους μικρούς μας φίλους με δημιουργία κατασκευών, ζωγραφική, face-painting, ανάγνωση παραμυθιών από τον Αη-Βασίλη, χορό παιχνίδι και τραγούδι.

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Τοπική Κοινότητα Τσαριτσάνης

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Δημοτική Κοινότητα Κρανέας

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Τοπική Κοινότητα Καρυάς

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18:00 Δημοτική Κοινότητα Σαρανταπόρου

(Στο πρ. δημοτικό κατάστημα Χάνι Χατζηγώγου)

Διοργάνωση : Δήμος Ελασσόνας, Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Συνδιοργανωτές: Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Ελασσόνας, Εμπορικός Σύλλογος, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, Πολιτιστικοί Σύλλογοι Επαρχίας Ελασσόνας, Λύκειο Ελασσόνας,Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ