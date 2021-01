Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό σύλλογο Τυρνάβου, απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές καθώς και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εκφράζοντας την αγανάκτηση και την απελπισία του εμπορικού κόσμου μετά τα συνεχόμενα lock down και απαιτούν από τους αιρετούς εκπροσώπους τους να πράξουν το καθήκον τους και να υπερασπιστούν το δικαίωμα του λαού της περιφερειακής ενότητας Λάρισας στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση.

Περιμένουμε τη δίκη τους παρέμβαση ώστε να επιτευχθεί άμεσα η ορθή επαναλειτουργία των καταστημάτων μας έστω και με τη μέθοδο του click in shop η οποία συζητήθηκε κατά τη συνάντηση ΕΣΕΕ και Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 11/01/2021.

Η βιωσιμότητα της αγοράς προβληματίζει έντονα τους επαγγελματίες καθώς βλέπουν τους τζίρους τους να εκμηδενίζονται και η πιθανότητα να χαθεί μια ακόμη σεζόν είναι σενάριο σκληρού θρίλερ και θα αποτελέσει ταφόπλακα για τον μικρομεσαίο επαγγελματία.

Η επιστολή έχει ως εξής:

"Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Περιφερειάρχη,

Σας εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας από το συνεχές κλείσιμο της αγοράς η οποία οδηγεί τον εμπορικό κόσμο σε εξαθλίωση και φτωχοποίηση άνευ προηγούμενου.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε με μεγάλη λύπη πως οι φωνές μας προς τα αρμόδια υπουργεία δεν εισακούγονται. Περιμέναμε όλοι πως μετά το click away τα καταστήματα θα άνοιγαν έστω και με τη μέθοδο του click in shop, πάραυτα μας έκλεισαν πάλι συζητώντας μετά από πολλές πιέσεις μόλις τη Δευτέρα 11/01 με την ΕΣΕΕ για το click in shop χωρίς να αναφέρεται άμεσα το πότε.

Η αγορά δυστυχώς δεν μπορεί να περιμένει. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες και δραστικές. Επιβάλλεται το άνοιγμα των καταστημάτων άμεσα χωρίς να σηκώνει επιπλέον αναβολή.

Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν πλέον ούτε μέρα κλειστή. Έχει χαθεί ο τζίρος του περσινού Πάσχα, ο τζίρος των Χριστουγέννων, επιβάλλεται λοιπόν τα μαγαζιά να ανοίξουν και να παραμείνουν ανοιχτά χωρίς να χαθεί καμία επιπλέον σεζόν.

Αναμφισβήτητα προτεραιότητα όλων μας αποτελεί η προστασία της δημόσιας υγείας γι’ αυτό και δεχτήκαμε υπομονετικά όλες τις μέχρι στιγμής αποφάσεις.

Ωστόσο, καλούμε πλέον με τη σειρά μας να αναλογιστούν και οι εκπρόσωποι μας το οικονομικό τέλμα στο οποίο έχουν επέλθει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ληφθούν πλέον αποφάσεις σύμφωνα με το οικονομικό αδιέξοδο με το οποίο έχουμε έρθει αντιμέτωποι.

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας όπως οφείλεται να κάνετε και να στηρίξετε τον εμπορικό κόσμο όπως και αυτός σας στήριξε κάθε φορά που το ζητήσατε για να βρίσκεστε σ’ αυτή τη θέση σήμερα.

Ζητάμε τη δίκη σας στήριξη για να αποφευχθούν λουκέτα και δυσάρεστες καταστάσεις πριν είναι πολύ αργά και το βάρος της απραξίας βαραίνει όλους μας.

Ζητούμε τη παρέμβασή σας ώστε να ληφθούν άμεσα περαιτέρω μέτρα στήριξης χρηματοδότησης, ρυθμίσεις οφειλών και διαγραφή χρεών. Σαφώς και η χρηματοδότηση ενοικίου κατά 100 % για το μήνα Ιανουάριο είναι σημαντική αλλά όχι αρκετή.

Περιμένουμε τη δημόσια στήριξη σας και εμπράκτως απέναντι στον εμπορικό κόσμο που τόσο γενναία σήκωσε στις πλάτες του το βάρος της πανδημίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας, την έχουμε ανάγκη ως κλάδος και ως κοινωνία."