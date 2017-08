Ζεστό θα είναι το Σαββατοκύριακο με άνοδο της θερμοκρασίας, όμως από τη Δευτέρα θα έχουμε καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλης Αναδρανιστάκη «οι άνεμοι θα εξασθενήσουν το Σαββατοκύριακο κι έτσι θα ανέβει η θερμοκρασία, από τη Δευτέρα όμως ο καιρός αλλάζει».

Αναλυτικότερα:

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρκετά καλός σε όλη τη χώρα, με λίγη μόνο συννεφιά στις ορεινές περιοχές. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, 5 μποφόρ το Σάββατο, μέχρι 4 μποφόρ την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει στη βόρεια Ελλάδα στους 36ο C και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, 37-38ο C.

Την Δευτέρα ο καιρός αλλάζει

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας περιμένουμε βροχές και καταιγίδες να πέσουν στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη Θράκη.

Το μεσημέρι και το απόγευμα, οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Και στην Αθήνα θα έχουμε βροχή ή καταιγίδα, το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η πιθανότητα για τη γύρω ορεινή ζώνη. Παρόλο που οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα πέσει εξαιτίας της συννεφιάς και δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 32-34ο C.

Tην Τρίτη θα έχουμε μόνο λίγες βροχές στην ανατολική Ελλάδα, η θερμοκρασία όμως θα πέσει 1-2 βαθμούς και θα ενισχυθεί ήδη ο βοριάς στο Αιγαίο.