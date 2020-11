Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε σήμερα στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Επικοινωνίας και Προβολής για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020, INFORM Communication Awards. Το video που δημιούργησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη δράση επικοινωνίας At the School of OpenCohesion απέσπασε βραβείο, στη διαδικτυακή ψηφοφορία ανάμεσα στους υπεύθυνους επικοινωνίας των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ από όλα τα Κράτη -Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To Video παρουσιάζει τις ερευνητικές εργασίες και τα videos για τα έργα του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, που ετοίμασαν μαθητές 4 ομάδων από Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας. Η διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των σχολείων, κατέληξε στην βράβευση τους από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό σε εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια στη Λάρισα στις 8 Οκτωβρίου 2020. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μιλούν στο video για τη μοναδική εμπειρία που βίωσαν από τη συμμετοχή τους στη δράση, ενώ στην υποδειγματική συνεργασία των μαθητών αναφέρεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Βασίλης Γαλάνης. Το video κλείνει με εντυπωσιακό τρόπο, καταγράφοντας τη συμμετοχή των 2 μαθητών από τη νικήτρια ομάδα του Μουσικού Σχολείου Λάρισας στο Citizens Dialogue, με την Ευρωπαία Επίτροπο κ. Elisa Ferreira να συγκινείται όταν η Λαρισαία μαθήτρια Γεωργία Οικονόμου αποδίδει με την κιθάρα της τον Ύμνο της Ευρώπης.

Δείτε το video: https://vimeo.com/481144393/d971e806c5

Στη δράση επικοινωνίας «At the School of OpenCohesion» συμμετείχαν 4 σχολεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας που μελέτησαν και παρουσίασαν 4 έργα του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι ομάδες ήταν :

§ οι Karla Lakers από το Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας που παρουσίασαν το μεγάλο έργο της αναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλα. Δείτε το video της ομάδας εδώ

§ οι UnderWaterExplorers από το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης Αλμυρού Βόλου που παρουσίασαν τα Υποβρύχια Μουσεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Αλόνησσο και τον Δυτικό Παγασητικό. Δείτε το video της ομάδας εδώ

§ οι Green Team από το 1ο ΓΕΛ Τρικάλων που παρουσίασαν το περιβαλλοντικό έργο της Β΄ Φάσης του ΧΥΤΑ Τρικάλων. Δείτε το video της ομάδας εδώ

§ οι Bicycle Riders από το ΕΠΑΛ Καρδίτσας που μελέτησαν την Αστική ανάπλαση και τη δημιουργία δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας. Δείτε το video της ομάδας εδώ