Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Λάρισα
Ειδήσεις | 05 Μαϊ 2019, 12:33
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Υποψήφιος Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
1. ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΖΕΜΠΕΛΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΜΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΖΟΥΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΣΠΑΘΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
1. ΜΑΡΙΓΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
2. ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΑΓΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
3. ΒΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ
6. ΓΙΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΔΗΜΟΥ
8. ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΗΛΙΑ
9. ΓΚΟΝΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ
10. ΓΚΡΙΜΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12. ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
13. ΖΗΤΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14. ΖΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
15. ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΚΑΛΙΑΜΠΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19. ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
22. ΚΟΚΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
23. ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
25. ΚΩΣΤΑΡΙΓΚΑ- ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ
26. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
27. ΛΟΥΤΡΙΩΤΗ- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
28. ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
29. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
30. ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
31. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
32. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
33. ΝΑΒΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
34. ΝΙΑΒΗ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
35. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36. ΝΤΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37. ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
38. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
39. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
40. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
41. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
42. ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43. ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
44. ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ
45. ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
46. ΣΒΑΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
47. ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
48. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΑΝΑΣΗ
49. ΣΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
50. ΣΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
51. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
52. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
53. ΤΑΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
54. ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
55. ΤΖΙΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
56. ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
57. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ
58. ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
59. ΤΣΙΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
60. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
61. ΤΣΙΩΝΑ – ΦΛΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
62. ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
63. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
64. ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
65. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
66. ΧΤΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΒΑΓΕΝΑ ΞΕΝΙΑ του ΕΛΙΣΑΙΟΥ
2. ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
5. ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
8. ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΠΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4. ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ
6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΤΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ – ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
4. ΛΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ
9. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ
12. ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΓΑΛΛΟΥ – ΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
3. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ
5. ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ – ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
8. ΡΙΖΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΥΛΟΥ
9. ΤΟΣΙΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΤΣΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
11. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Νικολάου
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΠΟΝΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ
5. ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1. ΒΛΑΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΖΕΜΠΕΛΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΪΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΖΗΣΗ
6. ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΗΛΙΑ
7. ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΛΑΝΝΗΣ
Υποψήφιοι κοινοτικοί σύμβουλοι
1.ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ
2.ΔΙΧΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ- ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4.ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5.ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΡΙ
6.ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
7.ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
8.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ