Την έγκριση υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Εδαφικής Συνεργασίας ΙNTERREG MED- EnerNETMob & INTERREG MED-Greenhouses καθώς και την έγκριση συμμετοχής στο ENI CBC MED- E-TVET αποφάσισε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας .

Ειδικότερα:

1) Το έργο με τίτλο Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems (EnerNETMob) στοχεύει:

- να καταρτίσει και να υιοθετήσει «Αειφόρα Σχέδια Ηλεκτροκινητικότητας» σύμφωνα με κοινά πρότυπα και στρατηγικές πολιτικής, προκειμένου να υλοποιήσει δίκτυα υποδομών υπεραστικών και διαπεριφερειακών δικτύων φόρτισης που θα συν-τροφοδοτούνται από το Πρότυπο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

-στη δημιουργία και λειτουργία ενός «Διαπεριφερειακού Δικτύου Ηλεκτροκίνησης » εντός της περιοχής του προγράμματος MED

- να προωθήσει και να εφαρμόσει την "κοινή κινητικότητα" (επίσης για τα υπεραστικά ταξίδια) και τη "Διατροπικότητα χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών" (επίσης για τις συνδέσεις με μικρότερα νησιά) χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά συστήματα μεταφοράς.

Ορισμένοι εταίροι θα εφαρμόσουν επενδύσεις μικρής κλίμακας για την αναβάθμιση και επέκταση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών για το "Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκίνησης".

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι 375.000 ευρώ (85% ΕΤΠΑ, 15% Εθνική Συμμετοχή) και η διάρκεια του έργου 48 μήνες.

2) Το έργο με τίτλο: Green Growth through the capitalization of innovative Greenhouses - MED Greenhouses (Πράσινη Ανάπτυξη μέσα από την κεφαλαιοποίηση καινοτόμων Θερμοκηπίων) στοχεύει να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου «Adapt2change» του προγράμματος LIFE+, με την προώθηση, διάδοση και μεταφορά καινοτόμων θερμοκηπίων γεωθερμίας στην περιοχή του προγράμματος MED, ελαχιστοποιώντας τον κατανάλωση νερού και ενέργειας. Θα συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και της βιώσιμης παραγωγής, συντελώντας στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι εταίροι μεταξύ άλλων θα:

- αναπτύξουν ένα διακρατικό συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας (innovative cluster) / αγροτικό δίκτυο μέσω της δημιουργίας & υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ φορέων

- αναπτύξουν προσαρμοσμένες προτάσεις πολιτικής που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, αγροτών κα., ενισχύοντας/βελτιώνοτας τα ισχύουσα θεσμικά πλαίσια για επενδύσεις πράσινης καινοτομίας

- μεταφέρουν την υπάρχουσα γνώση που αποκτήθηκε μέσα από α) την εκπόνηση ενός κοινού σχέδιο δράσης στην περιοχή της Μεσογείου, β) την δημιουργία ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, γ) την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, δ) την διοργάνωση εργαστηρίων/σεμιναρίων κα ε) διερεύνηση οικονομικών εργαλείων χρηματοδότησης επενδύσεων πράσινης οικονομίας σχεδιασμένα για τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Απώτερος στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην προώθηση πράσινων καινοτόμων επενδύσεων και ειδικότερα στον τομέα του θερμοκηπίου / της γεωργίας μέσω μιας διακρατικής συνεργασίας, της μεταφοράς της γνώσης και μέσω ενός αποτελεσματικότερου δικτύου συνεργασίας. Κύριοι δικαιούχοι θα είναι αγρότες, οι επιχειρήσεις που ειδικεύονται στη γεωργία και την βιομηχανία θερμοκηπίων, φορείς χάραξης πολιτικής, αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ινστιτούτα Έρευνας και Τεχνολογίας. Τούτοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, εργαστήρια, διαβουλεύσεις συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Το έργο θα συμβάλλει στην ενίσχυση καινοτόμων διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών (μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που θα δημιουργηθεί) , οι οποίοι θα αποτελούνται από φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, αγροτών κα. στην περιοχή του προγράμματος MED. Οι αγροτικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν μέσα από τον σχεδιασμό συστάσεων για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης/πλαισίου και την διερεύνηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που με τη σειρά τους θα διευκολύνουν καινοτόμες και δοκιμασμένες τεχνολογίες θερμοκηπίων. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμας, εργαστηρίων, σεμιναρίων) για την λειτουργία και την εγκατάσταση γεωθερμικών θερμοκηπίων προσαρμοσμένα για κάθε πιλοτική περιοχή του εταιρικού σχήματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.171.400 ευρώ (ΕΤΠΑ/ΙΡΑ και Εθνική Συμμετοχή), εκ των οποίων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 124.500 ευρώ (ΕΤΠΑ 85% + Εθνική Συμμετοχή 15%) . Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες.

3) Το έργο με τίτλο E-TVET: Blended Platform for enhancing access to TVET Sector - E-TVET (Μικτή Πλατφόρμα για την ενίσχυση πρόσβασης στον τομέα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης) στοχεύει να αυξήσει την πρόσβαση και να βελτιώσει την ποιότητα του τομέα της ΕΕΚ στην Νότια Μεσόγειο, με σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις καλύτερες πρακτικές επαγγελματικές κατάρτισης, όπως ορίζουν οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του E-TVET μικτού εκπαιδευτικού συστήματος, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης για κάποια σημαντικά αλλά υψηλού κόστους προγράμματα. Η πλατφόρμα θα παρέχει ένα ψηφιακό περιβάλλον προσομοίωσης για μία σειρά επαγγελμάτων και θα συμβάλει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευόμενων, προσφέροντας εργαλεία ψηφιακής εκμάθησης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ευρεία αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που η ΕΕΚ μπορεί να διαδραματίσει στη εκπαίδευση.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

• Μία ομάδα ψηφιοποιημένων εκπαιδευτικών / επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης σε προσομοίωση

• Υποδομή και περιβάλλον προσομοίωσης για τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα διασφαλίζουν την ποιότητά τους

• Ομάδα εκπαιδευτών ειδικά εκπαιδευμένων στη χρήση του Ε-TVET συστήματος

• Διαδικτυακή πύλη του προγράμματος που θα προσφέρει πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του προγράμματος

• Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες που θα μπορούν να προσαρμόζονται σε προγράμματα ΕΕΚ

• Τη δημιουργία μια καινούργιας γενιάς καταρτιζομένων που θα είναι προσανατολισμένοι στην προσομοίωση σαν ένα νέο τρόπο εκμάθησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 2.007.767 ευρώ. Προϋπολογισμός απ’ ευθείας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως συνεργαζόμενος εταίρος, δεν προβλέπεται, αλλά θα σε περίπτωση έγκρισης προβλέπονται χρηματοδοτούμενες 100% εκδηλώσεις, εξωστρέφεια, ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες .