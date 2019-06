Το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020 “BLUEMED” με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμμετείχε στο συνέδριο “Mediterranean Sustainable Tourism Convention 2019”, που πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Ιουνίου στη Βαρκελώνη και διοργανώθηκε από το Επαρχιακό Συμβούλιο της Βαρκελώνης και το έργο Bleu Tour Med με την υποστήριξη της CETT - UB (Σχολή Τουρισμού, Φιλοξενίας και Γαστρονομίας του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης) και του Ξενοδοχείου Alimara Barcelona.

Το συνέδριο είχε ως στόχο να αποτελέσει εκδήλωση αναφοράς για τον αειφόρο τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου αποτελούμενο από περισσότερους από 70 ομιλητές και 200 συμμετέχοντες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού.

Σκοπός του ήταν να προωθήσει μια υγιή συζήτηση σχετικά με τα βασικά θέματα για την προώθηση πιο βιώσιμου τουρισμού και να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου θα παρουσιάζονται οι λύσεις που αναπτύχθηκαν από τα 18 INTERREG MED προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια της κοινότητας Med Sustainable Tourism, και αφορούν τις προκλήσεις στην περιοχή της Μεσόγειου, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα τους.

Το συνέδριο αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία να ανακαλυφθούν λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις που αναπτύχθηκαν από τα προαναφερθέντα προγράμματα της κοινότητας Med Sustainable Tourism, η οποία δραστηριοποιείται σε 12 χώρες της Βόρειας Μεσογείου και περιλαμβάνει περίπου 200 οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες του έργου BLUEMED, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Θεσσαλίας, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο στον εκθεσιακό χώρο με αντίγραφα αρχαίων ευρημάτων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες του έργου καθώς και ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στους χρήστες να ζήσουν μια εικονική εμπειρία μέσα στο ανακατασκευασμένο 3D μοντέλο του υποθαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου.

Επιπρόσθετα, η κα Αγγελική Βενέτη, συντονίστρια του έργου BLUEMED, συμμετείχε σε μία από τις 4 παράλληλες θεματικές συνεδρίες, την “4b. Coastal and maritime tourism in the Blue Economy”, όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συμβολή του έργου BLUEMED για έναν πιο αειφόρο και υπεύθυνο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου.

Το κλείσιμο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε με ένα πρόγραμμα επιτόπιων επισκέψεων, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν τι σημαίνει βιώσιμος τουρισμός τόσο στην περιοχή της Βαρκελώνης όσο και στην γύρω περιοχή.