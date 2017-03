Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, παρουσία του συνόλου των εκπροσώπων των τουριστικών φορέων της Θεσσαλίας, παρουσιάστηκε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικής Ταυτότητας της Θεσσαλίας και το σύνολο των Δράσεων τουριστικής προβολής που έχουν υλοποιηθεί και προγραμματίζονται στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού για τη Θεσσαλία, από την MarketingGreeceτου ΣΕΤΕ, την Coca-ColaΤρία Έψιλον, σε στρατηγική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σημείο εκκίνησης του στρατηγικού σχεδιασμού αποτέλεσε η εκπόνηση του Σχεδίου Marketing Τουριστικού Προϊόντος & Στρατηγικής Ανταγωνιστικής Ταυτότητας της Θεσσαλίας.

Με τη μοναδική τοποθέτηση “Thessaly Handcrafted by Time” και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Εμπειριολογίου τουριστικών προϊόντων, η Θεσσαλία λανσάρεται ως τουριστικός προορισμός που μπορεί να προσφέρει εμπειρίες και τις 4 εποχές του χρόνου.

Η ανταγωνιστική ταυτότητα εστιάζει στη Θεσσαλία ως ένας τόπος Θεών και ανθρώπων, που παραδίδεται στα χέρια του επισκέπτη γενναιόδωρα, τον κρατά συνεχώς σε ενδιαφέρον, τον εκπλήσσει, τον εμπνέει, τον προκαλεί να τον εξερευνήσει. Η Θεσσαλία είναι το εργόχειρο του χρόνου που έπλασε στο πέρασμά του τα τοπία, τους ανθρώπους, τους πολιτισμούς, τους μύθους. Είναι ένα κουβάρι από ιστορίες που υφαίνονται στον αργαλειό του χρόνου, ένας καμβάς πάνω στον οποίο ο χρόνος υφαίνει μια μοναδική ιστορία.

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Μάρκετινγκ έχει αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή, με στόχο την ελεύθερη, άμεση και εύκολη πρόσβαση από τις τοπικές αρχές και φορείς του τουρισμού. Περιηγηθείτε ψηφιακά στο Σχέδιο Μάρκετινγκ του Τουριστικού Προϊόντος της Θεσσαλίας στο www.thessaly-tourism-plan.gr

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης και για τις ανάγκες προβολής:

Έχουν σχεδιαστεί περισσότερες από 30 δημιουργικές εφαρμογές για το σύνολο των τουριστικών προϊόντων της Θεσσαλίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και παρουσιάζονται σε έναν πρακτικό οδηγό δημιουργικής προς αξιοποίηση από την Περιφέρεια και τις τοπικές αρχές και φορείς .

Δημιουργήθηκαν 40 ιστορίες ταξιδιωτικών εμπειριών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς επίσης και μια πλούσια «τράπεζα» φωτογραφικού υλικού για το σύνολο των προορισμών και εμπειριών της Θεσσαλίας.

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε αποκλειστική ψηφιακή εφαρμογή www.mythessaly.com, που θα αποτελέσει το βασικό όχημα υλοποίησης ενεργειών προώθησης στο ψηφιακό περιβάλλον. Στην ψηφιακή πλατφόρμα παρουσιάζεται το περιεχόμενο με live και experiential τρόπο, στοχεύοντας στην «μεταφορά» του χρήστη στη Θεσσαλία, ενώ με ειδικό μηχανισμό που απευθύνεται άμεσα στον χρήση καλείται να δημιουργήσει τη δική του λίστα με αγαπημένους προορισμούς και εμπειρίες. Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε ελληνική και σε αγγλική εκδοχή.

Το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας αποτυπώνεται στο κεντρικό video της Θεσσαλίας που αναδεικνύει με σύγχρονο τρόπο το μεγαλείο των προορισμών της, το εκτυφλωτικό γαλάζιο των Σποράδων και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρονται απλόχερα στον επισκέπτη και τις 4 εποχές του έτους. Ένα μοναδικό ταξίδι στις ρίζες της Ελλάδας, σε έναν τόπο με αυθεντικές αξίες, διαχρονικές παραδόσεις και γνήσια φιλοξενία από ανθρώπους εξωστρεφείς, καλόκαρδους και χαμογελαστούς.

Το κεντρικό video πλαισιώνεται από 3 επιπλέον θεματικά videos που παρουσιάζουν τα διαφορετικά πρόσωπα της Θεσσαλίας, όπως τα παραμυθένια τοπία του Θεσσαλικού κάμπου και των βουνών, τις ανεξίτηλες καλοκαιρινές στιγμές στα νησιά των Σποράδων, τις αναρίθμητες ανακαλύψεις στην πόλη του Βόλου αλλά και την εξερεύνηση των θησαυρών της φύσης στο μαγευτικό Πήλιο.

Για την ανάδειξη του ξεχωριστού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας δημιουργήθηκε ειδική μουσική που συνδυάζει περίτεχνα γνώριμους θεσσαλικούς ήχους με σύγχρονα ακούσματα

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης, και για τις ανάγκες αρχικού λανσαρίσματος της Θεσσαλίας, υλοποιήθηκε η ψηφιακή καμπάνια “My Perfect Day in Thessaly”με κεντρικό όχημα προώθησης το Discovergreece.com. Το “My Perfect Day in Thessaly” αποτέλεσε μια από τις πρώτες ενέργειες διαδικτυακού μάρκετινγκ του Προγράμματος Προβολής, η οποία παρουσιάζει το σύνολο τους προορισμούς της Θεσσαλίας ως ιδανικές προτάσεις διακοπών, καλώντας παράλληλα τους χρήστες να σχεδιάσουν τη δική τους ιδανική μέρα στη Θεσσαλία.

Ακόμη, έχει σχεδιαστεί, και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2016,ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων, που περιλαμβάνει επισκέψεις εκπροσώπων ΜΜΕ από δημοφιλή και υψηλής αναγνωσιμότητας Μέσα και digital influencers, μέσα από το Πρόγραμμα Blogtrotters, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τις μοναδικές εμπειρίες της Θεσσαλίας και μεταφέρουν τις δικές τους ιστορίες στο ταξιδιωτικό κοινό.

Για την ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, έχει σχεδιαστεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού της Θεσσαλίας. Ένας ευρύς αριθμός επαγγελματιών θα εκπαιδευτούν το 2017 στις βασικές αρχές και γνώσεις του διαδικτυακού Μάρκετινγκ, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 θεματικών ημερίδων στις 4 πόλεις, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός δήλωσε σχετικά : “ Η «Σύμπραξη Τουρισμού για τη Θεσσαλία» αποτελεί μια πρωτοπόρο για τα Ελληνικά δεδομένα πλατφόρμα συνεργασίας, που στόχο έχει τη στήριξη και την ενίσχυση του τουρισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και περιλαμβάνει τη στρατηγική συνεργασία της Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΣΕΤΕ, MARKETING GREECE και Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Το Πρόγραμμα Δράσεων της Σύμπραξης τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από το 2016 το οποίο αξιοποιήθηκε ως έτος προετοιμασίας και σχεδιασμού, για να συνεχιστεί το 2017 με ενέργειες προβολής, με την υλοποίηση Προγράμματος Εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού και την υποστήριξη των τοπικών αρχών και φορέων στις δράσεις προβολής.

Σημείο εκκίνησης αποτελεί η εκπόνηση του Σχεδίου Marketing Τουριστικού Προϊόντος της Θεσσαλίας. Ένα πρακτικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής:

που αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες των προορισμών της Θεσσαλίας διαμορφώνει και χαράσσει τη στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη ορίζει τις κατευθύνσεις και συνθέτει το πλάνο για την αποτελεσματική ανάδειξη της Θεσσαλίας στο κοινό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επιπλέον, στο Μάρκετινγκ Πλάνο διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο «Εμπειριολόγιο» τουριστικών προϊόντων, το οποίο εφάπτεται και αναδεικνύει τις μοναδικές εμπειρίες των προορισμών, που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, τους στόχους και την ελκυστικότητα του εκάστοτε τμήματος αγοράς / προφίλ ταξιδιωτών, αναδεικνύοντας τη Θεσσαλία ως τουριστικό προορισμό που μπορεί να προσφέρει εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ προέκυψε μετά από Διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και φορείς. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο έργο το οποίο έχει αναρτηθεί σε Online πλατφόρμα, ανοιχτή προς όλους. Σημειώνεται ότι το 2017, προβλέπεται η τεχνική υποστήριξη των τοπικών αρχών και φορέων, προκειμένου το δυναμικό σχέδιο μάρκετινγκ να εξειδικεύεται στις κατά τόπους ανάγκες.

Η Marketing Greece μέσα από ειδική ομάδα συμβούλων θα οργανώσει συναντήσεις, συνεργασία και θα υποστηρίξει Δήμους και φορείς στην υλοποίηση και περαιτέρω εξειδίκευση και εμπλουτισμό του Σχεδίου σε τοπικό επίπεδο.

Ήδη έχει σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη Καμπάνια για τη Θεσσαλία που παρουσιάζεται σήμερα. Η Στρατηγική Συνεργασία με τη Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεχίζεται με την υλοποίηση της καμπάνιας το 2017 και 2018, ενώ προγραμματίζεται και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για το 2017.

Ενημερωθείτε για όλες τις Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμπραξης Τουρισμού στην ιστοσελίδα http://thessaly-tourism-sympraxi.gr/