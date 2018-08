Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Οι τίτλοι των 8 ΣΠΣ της Σ.Θ.Ε.Τ είναι οι ακόλουθοι:

- Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

- Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)

- Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (NHzCC)

- Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (ΣΕΣ)

- Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (ΑΨΛ)

- Βιομιμητική Τεχνολογία (ΒΙΤ)

- Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής (ΧΩΣΧ)

- Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (UP TIME)