Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με το OramaPhotos και με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, και ώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, ομιλία με θέμα "Εισαγωγή στο Δοκίμιο", με εισηγητή τον Γιάννη Στρατουδάκη.

Είσοδος Ελεύθερη

Βιογραφικό

Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής, Editor

Γεννημένος στη Σάμο, το 1977 και γιός του οπερατέρ Γιώργου Στρατουδάκη, ο Γιάννης Στρατουδάκης σπούδασε Φωτογραφία στην Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Βόλου (2002) και απέκτησε δίπλωμα ειδίκευσης (Specialization in Photography and beyond) από το Μichigan State University / Dept. of Art, Art History & Design (2016). Παράλληλα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, από το 2012 μέχρι το 2015 ολοκλήρωσε πέντε ακαδημαϊκά προγράμματα Film Studies, από το πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως του Πανεπιστημίου Wesleyan, ενώ παράλληλα φοιτεί στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ/Τμήμα Σπουδών Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Δουλειά του έχει δημοσιευθεί στον εγχώριο και διεθνή τύπο κι έχει προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ Φωτογραφίας και Κινηματογράφου σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Λατινική Αμερική.

http://www.oramaphotos.gr/

http://www.oramaphotos.gr/jstratoudakis