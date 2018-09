«Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης InvestEU, εάν σχεδιαστεί σωστά και υλοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει επενδύσεις άνω των 650 δις ευρώ με προφανή οφέλη στη δημιουργία νέου πλούτου, νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών ειδικά για τη νέα γενιά».

Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε σήμερα στις Βρυξέλλες με την ιδιότητα του εισηγητή (Rapporteur) της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σε εκπροσώπους 50 περιφερειών, δήμων, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων απ’ ολόκληρη την ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσεις, μια σειρά από προκλήσεις και καλείται να τις αντιμετωπίσει θετικά, δημιουργικά, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της. Το κυριότερο: Πρέπει να είναι αποτελεσματική. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, μόνο με προγράμματα τύπου InvestEU η Ευρώπη θα είναι μέρος της λύσης κι όχι μέρος του προβλήματος», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε την αναγκαιότητα με το InvestEU «να στηριχτούν κατά απόλυτη προτεραιότητα επενδύσεις στις περιφέρειες των χωρών που έχουν πληγεί από την κρίση ή υστερούν αναπτυξιακά σε σχέση με τις χώρες του πυρήνα της ΕΕ» και είπε χαρακτηριστικά:

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε ίδιοι. Για παράδειγμα , το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 300 φορές το ΑΕΠ της Μάλτας, ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα του Λουξεμβούργου είναι 8 φορές μεγαλύτερο απ’ αυτό της Λετονίας.

Συνεπώς, άλλες οι επενδυτικές ανάγκες στις χώρες του πυρήνα, άλλες οι επενδυτικές ανάγκες στις ευάλωτες χώρες και τις χώρες της Συνοχής. Άρα, δεν είναι λογικό να προχωρήσουμε με τη λογική «ένα μέγεθος για όλους» (one size fits for all)».

Για το InvestEU πρότεινε να δοθεί βαρύτητα σε τέσσερα κυρίως σημεία:

-«Να είναι εστιασμένο στην επίτευξη αποτελεσμάτων, κυρίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, και αυτό φυσικά μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά μέσω της στενής συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

-Να είναι γεωγραφικά ισορροπημένο διότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund of Strategic Investments) μπορεί να πέτυχε τους στόχους του, ωστόσο δεν είχε το ίδιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα (όσον αφορά τις επενδύσεις σε απόλυτους όρους εννοώ) για όλα τα κράτη – μέλη και όλες τις περιφέρειες – ιδίως αυτές που πλήττονται από ουσιαστικές και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων.

-Να είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή της προσθετικότητας ώστε να προχωρήσουν επενδύσεις που δεν επρόκειτο να υλοποιηθούν χωρίς το InvestEU.

-Να υλοποιηθεί με ταχύτητα, με ευελιξία, με συνεργασία, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία διότι πρέπει να κερδίσουμε το χρόνο.

Κι ο χρόνος είναι χρήμα, είναι θέσεις εργασίας, είναι κοινωνική ευημερία».