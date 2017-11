Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Digital Marketing Practitioner, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη προχωρά στη διοργάνωση νέου τμήματος, το οποίο ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου 2017.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• 90 ώρες διδασκαλίας σε αίθουσα, από τους πλέον έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο του digital marketing, με συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες υπολογιστών

• 25 ώρες eLearning, με 8 από τους γνωστότερους εισηγητές παγκοσμίως

• 2ήμερο digicamp. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η πρακτική άσκηση συνδυάζεται με επαγγελματική δικτύωση και ψυχαγωγία. Κατά τη διάρκεια του camp (το οποίο περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη διατροφή), οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση digital marketing στρατηγικής για μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες στην εγχώρια αγορά και τις παρουσιάζουν σε επιτροπή με εκπροσώπους των εταιρειών.

Το Digital Marketing Practitioner απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματίες, στελέχη, επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρηση στρατηγικών digital marketing, όσο και σε όσους θέλουν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία παρουσιάζει μεγάλη δυναμική στην αναζήτηση εκπαιδευμένων στελεχών.

Για την καλύτερη παρακολούθηση, ανεξαρτήτως πρότερης εμπειρίας, πραγματοποιείται τρίωρο pre-learning course.

Οι ενότητες του Digital Marketing Practitioner περιλαμβάνουν:

Fundamentals Digital Publishing Conversion Rate Optimisation

SEO Digital Creativity eCommerce & Lead Generation

eMail Marketing Digital Marketing Strategy Selecting an agency for your website

Content marketing Brand on Line Online PR & Bloggers Relations

Mobile Marketing Growth Hacking eLegal for Digital Marketing

Affiliate Marketing PayPerClick Business Plan for an eBusiness

Social Media Web Analytics Presentation Skills

Η e-Academy, που περιλαμβάνει 2 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, το Digital Marketing Practitioner και το e-Commerce Project Manager, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την eSkills Center της Convert Group και την ακαδημαϊκή επιμέλεια έχει ο Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO της Convert Group.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στο site της Εξέλιξης, www.excelixi.org και στα τηλέφωνα 210-3739126 & 210-6291413