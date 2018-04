Με τρεις νέες ταινίες εμπλουτίζει τη δημιουργική δράση της καμπάνιας «Thessaly: Handcrafted by Time» η «Σύμπραξη Τουρισμού για τη Θεσσαλία».

Το Content Portfolio της καμπάνιας «Thessaly: Handcrafted by Time», που έχει ως στόχο την αποτύπωση του ποικίλου τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας και την προβολή των εμπειριών που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, εμπλουτίζεται ξανά με ένα αξιόλογο περιεχόμενο που περιλαμβάνει:

- 40 Travel Stories 25.000 λέξεων σε ελληνικά και αγγλικά

- περισσότερες από 200 φωτογραφίες ψηφιακής χρήσης

- επτά ταινίες, συμπεριλαμβανομένων και των τριών νέων ταινιών, αφιερωμένες στο «εμπειρολόγιο» της Θεσσαλίας

Οι τρεις νέες ταινίες αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη μοναδικότητα της Θεσσαλίας, με πλάνα και καρέ που «απαθανατίζουν» την ψυχή της Περιφέρειας:

Η αρμονική συνύπαρξη βουνού και θάλασσας στη Θεσσαλία κρύβει μυστικά που αποκαλύπτονται στην ταινία «Crafted by Nature» (Δημιουργημένος από τη φύση).

Πλήθος δραστηριοτήτων, συναρπαστικές εμπειρίες δράσης, εναλλαγές στιγμών αδρεναλίνης και χαλάρωσης, με φόντο το μαγευτικό της τοπίο, προσκαλούν τον επισκέπτη να την απολαύσει στο έπακρο.

Η πόλη της Λάρισας με τη νεανική διάθεση παραμένει ανοικτή στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό και σε καλεί να ανακαλύψεις τους θησαυρούς της όλο τον χρόνο μέσα από την ταινία «Crafted by the Seasons» (Δημιουργημένος από τις εποχές).

Τέλος, με κύριους πρωταγωνιστές τους ανθρώπους της, η ταινία «Crafted by Human Touch» (Φτιαγμένος από το ανθρώπινο άγγιγμα) εστιάζει στη μοναδικότητα των κατοίκων της Θεσσαλίας, που εδώ και αιώνες συνδέουν την ύπαρξη τους με τα δημιουργήματα που παράγουν με τα ίδια τους τα χέρια - παραδοσιακά προϊόντα, έργα τέχνης, ήθη και έθιμα, που διατηρούνται ανέπαφα στο πέρασμα των χρόνων.

Το πλήρες περιεχόμενο του Content Portfolio διατίθεται στις τουριστικές επιχειρήσεις και τους φορείς της Περιφέρειας, με στόχο την ελεύθερη αξιοποίηση και χρήση του για ενέργειες προβολής και προώθησης και είναι διαθέσιμο στα εξής links: Video Φωτογραφικό Υλικό Travel Stories.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα Social Media της Θεσσαλίας και να ακολουθήσουν το ψηφιακό της αποτύπωμα: Facebook Instagram YouTube.

Δείτε τα βίντεο: