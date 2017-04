Σύσκεψη με αφορμή την επικείμενη διοργάνωση workshop για την έναρξη της διαδικασίας Πιστοποίησης Μονοπατιών με το σήμα Leading Quality Trails – Best of Europe, από τον Διεθνή φορέα ERA, Europeans Ramblers Association, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας την Παρασκευή 28 Απριλίου στις 11:00 π.μ. στην, (Διοικητήριο, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου – Λάρισα).

Το Leading Quality Trails – Best of Europe είναι ένα πιστοποιητικό ποιότητας, τεχνικής επάρκειας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που απονέμει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων (European Ramblers Association, ERA) σε δίκτυα μονοπατιών που αθροίζουν πάνω από 50 χλμ σειριακά, παρέχουν επαρκή υποδομή και πληρούν κριτήρια ποικιλότητας, ασφάλειας και εξυπηρετήσεων. Το πιστοποιητικό κάνει τα δίκτυα αυτά πολύ πιο ελκυστικά στα μέλη των εθνικών ομοσπονδιών πεζοπόρων 33 κρατών της Ευρώπης, που αριθμούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια μέλη.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μια μεθοδολογία που συνέταξε πριν από 12 χρόνια η Γερμανική Ομοσπονδία Πεζοπορίας και υιοθετήθηκε από την ERA. Τα βασικά κριτήρια είναι να βρίσκεται μέσα σε φύση, να διαθέτει φιλική στον περιπατητή σηματοδότηση, να διέρχεται από σημεία µε εντυπωσιακή θέα, να περιλαμβάνει σημεία φυσικής ομορφιάς, να περνά από γραφικούς οικισμούς, να περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία, να διέρχεται από σημεία/υποδομές στάσεων για ξεκούραση, να υπάρχει διασφάλιση συνεχούς προσβασιμότητας και τέλος να υπάρχουν σημεία που παρέχονται υπηρεσίες διατροφής, αναψυχής κλπ.

Η αρχή πραγματοποιείται με τη διοργάνωση ενός διήμερου workshop 3 και 4 Μαΐου στη Λάρισα, όπου θα υποδειχτούν οι τρόποι διάνοιξης, σηματοδότησης και συντήρησης των μονοπατιών.

Η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων φορέων κρίνεται απαραίτητη και καθοριστική.