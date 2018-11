Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε και φέτος στην 34η Philoxenia 2018,με την δική της ξεχωριστή παρουσία , στην Έκθεση - ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό - που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τη Διεθνή έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού «Hotelia».

Οι δύο εκθέσεις υποδέχτηκαν σύσσωμο τον κλάδο του τουρισμού αλλά και τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες της παγκόσμιας αγοράς, έχοντας συγκεντρώσει 615 εκθέτες (415 η Philoxenia και 200 η Hotelia) από 22 χώρες, ενώ έχουν να επιδείξουν επισκέπτες από 47 χώρες –αριθμό ρεκόρ και ένα ευρύ πρόγραμμα ξένων προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών, με 200 περίπου συμμετοχές και πάνω από 4.000 προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις .

Στους εκθέτες της Philoxenia και της Hotelia περιλαμβάνονται ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής , Περιφέρειες , Δήμοι , μαζί με τουριστικές start-ups επιχειρήσεις , ξενοδοχεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, HAPCO, ΠΟΞ κ.α.

Σε ένα καλαίσθητο και λειτουργικό χώρο παρουσιάστηκε η τουριστική και πολιτιστική ταυτότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η καμπάνια THESSALY Handcrafted by time ενώ στο περίπτερο φιλοξενήθηκαν φορείς κι επαγγελματίες της Θεσσαλίας, που ήθελαν να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους.

Όλες οι Β2Β συναντήσεις με τους hostedbyers μοιράστηκαν στους φορείς του τουρισμού, Ενώσεις ξενοδόχων κ.τ.λ.όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με σκοπό πάντα να καθιερωθεί η Θεσσαλία ως προορισμός τεσσάρων εποχών.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός , βρέθηκε στην έκθεση κάνοντας επαφές με εκπροσώπους εταιρειών που πραγματοποιούν κρουαζιέρες στο Βόλο. Ανάμεσα σε αυτούς και ο εκπρόσωπος της Celestyal Cruises κ. Καραχάλιος με τον οποίο συζητήθηκε η στήριξη και η ανάπτυξη συνεργιών για μια νέα κρουαζιέρα που ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2019 .Μέσα στο 2019 θα πραγματοποιηθούν 6 κρουαζιέρες , σε off season, Οκτώβριο και Νοέμβριο με πρόβλεψη άνω των 5.000 τουριστών σε σύνολο και με πρόγραμμα που θα πραγματοποιούνται -κατά τη στάση για 10 ώρες στο λιμάνι του Βόλου - εκδρομές σε Πήλιο και Μετέωρα αλλά και με 14 κρουαζιέρες για το 2020 , πάλι σε off season , με πρόβλεψη άνω των 15.000 τουριστών σε σύνολο. Παράλληλα ο Κώστας Αγοραστός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Royal Caribbean, της MS Cruises, της Azamara cruises, της Costa Cruises, της Celebrity cruises , της Cunard pro cruises , οι οποίοι στοχεύουν το λιμάνι του Βόλου για ενδιάμεσο σταθμό και οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή του Περιφερειάρχη για την υλοποίηση των στόχων τους. Συμφωνήθηκε η εκ νέου άμεση συνάντηση τους με τον Περιφερειάρχη για την επίτευξη των στόχων τους αλλά και για τις νέες προοπτικές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας συναντήθηκε και με εκπροσώπους εταιρειών παραγωγής video VR360 και με τον εκπρόσωπο του Russian Media Group κ. Κουσούρη για την υλοποίηση του νέου μοναδικού και καινοτόμου project που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών της με τέτοιας μορφής video.

Επίσης συναντήθηκε με την ηγεσία της Helexpo ΔΕΘ και παρέδωσε το βραβείο για την τιμώμενη Περιφέρεια που για το 2018 ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , αλλά δέχτηκε από τον Πρόεδρο της Helexpo ΔΕΘ την πρόταση ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι η τιμώμενη Περιφέρεια για το 2019 στη 35η Philoxenia

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού & Διά Βίου Μάθησης κ. Μπουτίνας, κατά το τριήμερο της έκθεσης , από την πλευρά του έκανε την παρουσίαση των προορισμών της Θεσσαλίας σε εκπροσώπους χωρών και φορέων που επισκέφθηκαν το περίπτερο. Επίσης συναντήθηκε με εκπρόσωπο Σχολείου Τουρισμού για την υλοποίηση Σχολείου Τουρισμού στη Θεσσαλία το 2019 και είχε μια διεξοδική συζήτηση με τον κ. Μιχαηλίδη, Προιστάμενο έρευνας αγοράς του ΕΟΤ, για τον σχεδιασμό των εκθέσεων του 2019 .

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι συμμετέχοντες φορείς παρουσίασαν και ανέδειξαν τις σημαντικότερες πτυχές της τουριστικής, πολιτιστικής και γαστρονομικής ζωής του τόπου. Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο οποίο μεταξύ άλλων ήταν έντονη η γαστρονομική παρουσίαση των παραδοσιακών της προϊόντων και ιδιαίτερα από το Δήμο Τεμπών, όπως τα κρασιά, το τσίπουρο, τα τυριά, το λάδι, οι ελιές, το μέλι, τα γλυκά, οι παραδοσιακές πίτες, κλπ., που αποτελούν τα βασικά στοιχεία της Μεσογειακής διατροφής και παράλληλα υποστηρίζουν την υγεία και την μακροζωία.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν επίσης οι τοπικές διατροφικές συνήθειες που συνδυάστηκαν με την προβολή και προώθηση διατροφικών προϊόντων, εδεσμάτων και ποτών, τα οποία αναδεικνύουν τον θεσσαλικό γαστρονομικό τουρισμό, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη εναλλακτική μορφή τουρισμού για όλο τον χρόνο.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ το επισκέφθηκαν πολλοί επιχειρηματίες, σύνεδροι, φορείς του επιχειρηματικού κόσμου και πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις γνωριμίας ξένων επισκεπτών, με τα τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα της περιοχής.

Σημαντική εκδήλωση στο πλαίσιο της Philoxenia 2018 ήταν το διεθνές της συνέδριο, που φέτος είχε θέμα «Tουρισμός 55+: Moxλός ανάπτυξης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Την Έκθεση εγκαινίασε η Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, η οποία και επισκέφθηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου μίλησε αρκετή ώρα με τους παρευρισκομένους εκπροσώπους των φορέων. Επίσης το περίπτερο της Θεσσαλίας επισκέφθηκαν οι Περιφερειάρχες όλων των Περιφερειών και η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κα. Πατουλίδου.

Παράλληλα στο περίπτερο της Θεσσαλίας υπήρχαν σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης εκδηλώσεις, που συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου.

Παρεβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης Χρήστος και ο Αντιδήμαρχος Τεμπών κ. Ζάρρας Λάμπρος, η Δ/ντρια Τουρισμού κα. Κατσαρού Ελένη και στελέχη της Περιφέρειας.

Οι δύο εκθέσεις Philoxenia και Hotelia πλαισιώθηκαν και από πολλές ακόμη εκδηλώσεις και ημερίδες, τις οποίες διοργάνωσαν Περιφέρειες, Δήμοι, φορείς και επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.