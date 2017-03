Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Μαρτίου συνέδριο με θέμα «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη - Δίκτυα & Μεταφορά // Διανομή & Προμήθεια Φυσικού Αερίου // CNG - Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο» σε αίθουσα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από το «Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αναλυθήκαν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του φυσικού αερίου όπως το θεσμικό πλαίσιο, η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου, η διανομή και η προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και η ανάπτυξη του συμπιεσμένου φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Σ. Φάμελλος: «Το φυσικό αέριο ως βασικό στοιχείο της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα»

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και επισήμανε τα ακόλουθα : «Η γεωπολιτική θέση της χώρας έχει αναδείξει το φυσικό αέριο ως βασικό στοιχείο της ενεργειακής αγοράς και το ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται αναβάθμιση της αγοράς και της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Ταυτόχρονα, εκτός από την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε και το νέο μοντέλο της λιανικής του φυσικού αερίου μαζί με μέτρα που χρειάζονται στο ρυθμιστικό χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου, αλλά και στην κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού του φυσικού αερίου.

Σ. Μανωλκίδης: «Ολοκληρώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά φυσικού αερίου»

Ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Σωτήρης Μανωλκίδης, ανέφερε ότι «Γίνεται προσπάθεια να ολοκληρώσουμε τους κώδικες διανομής και προμήθειας που έχουν βγει σε δημόσια διαβούλευση. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία γιατί η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα σαφές και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο.» Δήλωσε ότι το 2017 είναι το έτος μετάβασης από ένα κλειστό σύστημα σε ένα σύστημα όπου ο οικιακός καταναλωτής μπορεί σταδιακά και σε μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά, από 1η Ιανουαρίου του 2018, να γίνει επιλέγων πελάτης, δηλαδή να επιλέγει προμηθευτή φυσικού αερίου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής Καΐσης Αθανάσιος Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Συντονιστής του Συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι το πανεπιστήμιο είχε από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του επίγνωση της σημασίας της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε μεταπτυχιακά προγράμματα στον ενεργειακό κλάδο. Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φάνης Παπάς, αναφέρθηκε στην επέκταση του φυσικού αερίου σε 12 περιοχές, εντός μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και στις περιοχές του Λαγκαδά, της Χαλκηδόνας και της Θέρμης. Έκανε, άλλωστε, λόγο για οικονομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη. "Στο χάρτη του σχεδιασμού στον τομέα της ενέργειας πρέπει να είναι συμμέτοχες και οι τοπικές κοινωνίες", είπε ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιάννης, επισήμανε ότι η ροή των αιτήσεων για την επέκταση του φυσικού αερίου στην περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας, Διάννης Τσουκνιδάς, δήλωσε ευτυχής που προχωρά η επέκταση του φυσικού αερίου, ενώ ο Δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, επισήμανε ότι είναι ύψιστης σημασίας ζήτημα η σύνδεση των οικισμών με το αέριο και για λόγους που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των νοικοκυριών, καθώς πρόκειται για πολύ φτηνότερη ενέργεια.

Θ. Μπακούρας: «Η Διείσδυση του Φυσικού Αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Ο Πρόεδρος του Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κος Μπακούρας Θωμάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επιτυχία της εκδήλωσης και τόνισε ότι «Σε αυτά τα χρόνια το Ενεργειακό Βήμα έχει διοργανώσει διάφορα συνέδρια – ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση του κόσμου σε ενεργειακά ζητήματα. Στα προηγούμενα συνέδρια δόθηκε έμφαση σε νομικά και οικονομικά θέματα της αγοράς Ενέργειας. Στο σημερινό συνέδριο παρουσιάστηκαν πέρα των οικονομικών και νομικών θεμάτων, διάφορα τεχνικά ζητήματα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την διείσδυση του Φυσικού Αερίου.»

Στο Πρώτο μέρος του Συνεδρίου οι ομιλητές ο κος Παπαδόπουλος από τον ΔΕΣΦΑ, ο κος Στεργιόπουλος από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ο κος Μπαλάσκας από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανέπτυξαν τις αρμοδιότητες τους, τις δραστηριότητες τους, τις υπηρεσίες τους αλλά και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη των Δικτύων φυσικού αερίου. Ο κος Ανδριοσόπουλος αναφέρθηκε στο ρόλο της Hellenic Association for Energy Economics (HAEE) στη Διείσδυση του Φυσικού Αερίου, ο κος Πίτσος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΓΗΕ αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και ο κος Πανάγος επεξήγησε το ρυθμιστικό πλαίσιο για το ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ CNG στην ΕΛΛΑΔΑ.

Στο Δεύτερο μέρος του Συνεδρίου οι Εταιρείες Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ο Κος Regola από την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και Κος Μητρόπουλος από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αναφέρθηκαν σε σημαντικά δεδομένα για τον τρόπο ανάπτυξης των εταιρειών τους. Ο κος Marco Piccini από την εταιρεία PICCINI PAOLO SPA και ο κος Lubo Ganev από την εταιρεία REMIX BULGARIA LTD μας επεξηγήσαν πως αναπτύχθηκε η χρήση Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου στην Ιταλία και στην Βουλγαρία αντίστοιχα και πως αποτέλεσε καινοτομία η χρήση του. Ο Κος Μούντελος από την εταιρεία EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ και ο κος Σούρλας από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ ανέλυσαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και παρουσίασαν την επένδυση που έχουν κάνει ήδη στο Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος φορέων της τοπικής κοινωνίας καθώς και εκπρόσωποι των επαγγελματικών ενώσεων και συνδέσμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου.

