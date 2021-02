Με τη συμμετοχή Πρυτάνεων και πανεπιστημιακών Καθηγητών, αλλά και εκπροσώπων του Τύπου από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αμερική και την Αυστραλία, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή, επίσημη παρουσίαση του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνει το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University (Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts), στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston). Η δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ύδρα από 11-14 Ιουλίου 2021 (εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν), στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών "Mελίνα Mερκούρη", καθώς και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Ύδρας. Υποστηρίζεται επίσης από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ο οποίος εξήρε τον θεσμό και τους έμψυχες συντελεστές του. Το 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο «Γλώσσα και ελευθερία της έκφρασης».

Την ανακοίνωση έκανε η ιδρύτρια και ακαδημαϊκή διευθύντρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία και συντόνισε την εκδήλωση, ξεκινώντας με την ανάγνωση του χαιρετισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη. Στην εκδήλωση μίλησαν οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.κ. Μηνάς Πασχόπουλος και Σταύρος Νικολόπουλος, η πρόεδρος του Π.Τ.Ν. κ. Αικατερίνη Πλακίτση, η Λέκτορας του Macquarie University, κ. Patricia Koromvokis, o Λέκτορας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και πρόεδρος του Κύκλου Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Βοστώνης κ. Νικόλας Πρεβελάκης, και ο δήμαρχος της Ύδρας κ. Γεώργιος Κουκουδάκης, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού. Συμμετείχαν επίσης ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κώστας Γουλιάμος, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, ο τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Καψάλης, η Κοσμήτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Πηνελόπη Βουγιουκλή Καμπάκη, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Macquarie Greek Studies Foundation Limited, κ. Θεόφιλος Πρεμέτης, που υποστηρίζει το 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Στην αισθητική αντίληψη που διακρίνει τον θεσμό αναφέρθηκε ο εκδότης των εκδόσεων Gutenberg μίλησε ο κ. Γιάννης Μαμάης, ειδικός σύμβουλος του Δ.Θ.Π.

Από την πλευρά του δημοσιογραφικού κόσμου, μίλησαν ο γενικός διευθυντής του CNN Greece, κ. Γιάννης Μανδαλίδης, η διευθύντρια του Καναλιού της Βουλής κ. Αλεξία Κουλούρη και ο δημοσιογράφος από την Ήπειρο κ. Γιάννης Κεΐσογλου. Όπως τόνισε η κ. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, καθοριστική είναι τα τελευταία χρόνια η υποστήριξη από την ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγός επικοινωνίας είναι το CNN Greece, ο Όμιλος REAL (Real Fm 97.8, Real News, Real.gr) και από την Αυστραλία, οι εφημερίδες The Greek Herald/Ελληνικός Κήρυκας στο Σίδνεϊ, η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ στη Μελβούρνη και ο ραδιοφωνικός σταθμός 2mm Radio 1665, Sydney, Darwin, Wollongong. Στο φετινό τηλεοπτικό σποτ της δράσης, σε σκηνοθεσία του κ. Πάνου Μανωλίτση, πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός κ. Γιάννης Στάνκογλου, ενώ την παραγωγή έχει κάνει η εταιρεία Production House.

Τέλος συγκινητική ήταν η παρουσία του Ομίλου Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, με τις ομιλίες των κ.κ. Δημήτρη Βαρδαβά και Δημήτρη Παυλίδη, που ανακοίνωσαν ότι και οι απόφοιτοι συνεχίζουν την παράδοση του μητρικού φορέα, διοργανώνοντας το «Μικρό Θερινό». Η εκδήλωση έκλεισε με τη φράση της Ακαδημαϊκής Διευθύντριας του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Εάν δεν εμπλέξουμε τους νέους στα όμορφα πράγματα, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ομορφότερα».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες (πάντα υπό την αίρεση ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν). Το βίντεο της παρουσίασης εδώ, https://www.youtube.com/watch?v=pOfyfAv-yhY&fbclid=IwAR39l2NE3pJIoN6aGiR5bTUR7tly-Vfw4lKspDb00hVeBWcp289yNjMAj2g

Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη,

nitsi@uoi.gr και στην ιστοσελίδα https://summerschool.ac.uoi.gr

fb: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.