Οι Κινέζοι που προελαύνουν στη χώρα μας στο εμπόριο και στις μεταφορές, εισέρχονται τώρα και σε τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού. Η Κινεζική γλώσσα αποκτά σύντομα το δικό της τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ήδη πραγματοποιήθηκαν ακαδημαϊκές επισκέψεις εκατέρωθεν.

Στις αρχές του μηνός και συγκεκριμένα στο διάστημα 1-6 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πεκίνο (Θεοδωράκης, Πετράκος, Αδαμάκου) στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Κομφούκιος (Hanban Confucius Institute Headquarters) για την παρουσίαση της πρότασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εγκατάσταση Ινστιτούτου Κομφούκιος στην έδρα του Πανεπιστημίου, στον Βόλο.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος σε συνεργασία με το Central University of Finance and Economics, θα προσφέρει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας, θα υλοποιεί προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων φοιτητών και καθηγητών και θα διοργανώνει δράσεις διαπολιτισμικής συνεργασίας.

Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα την Πέμπτη 4 Ιουλίου, εκπρόσωποι του Nanjing Normal Πανεπιστημίου της Κίνας (Nanjing Normal University) επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπου τους υποδέχτηκαν ο Πρύτανης του Π.Θ. Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης και η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του NNU απαρτιζόταν από τον Πρύτανη Καθ. HU Minqiang, Καθ. GAO Liping, F, Director, Office of International Cooperation and Exchanges, Καθ. CUI Xinwei, M, Director, Chancellor's Office, Ms. WANG Chunhua, F, Director, Audit Office, Prof. QIAN Xiaojun, M, Deputy Dean, Research Institute και την κα SUN Qian, F, Program Manager, Office of International Cooperation and Exchanges.

Λευτέρης Ευαγγέλου kosmoslarissa.gr