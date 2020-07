Τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενισχύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτώντας το σκέλος της εθνικής συμμετοχής, προκειμένου του Ίδρυμα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη διάθεση πίστωσης ύψους 10.000 ευρώ, για να καλυφθεί το ποσοστό εθνικής συμμετοχής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο διακρατικό πρόγραμμα Helix, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική επιχειρηματικότητα στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

«Αγαπάμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το εμπιστευόμαστε και επενδύουμε στην ανάπτυξή του» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Συνεργαζόμαστε άριστα με τον πρύτανη Ζήση Μαμούρη, τις πρυτανικές αρχές και τους καθηγητές σε θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, την έρευνα και την καινοτομία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους 320.000 ευρώ, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προχωράμε σε νέα συνεργασία για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027.

Επιπλέον μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύουμε το Ερευνητικό Κέντρο ΙΑΣΩΝ με 7 εκατ. ευρώ, για νέο εξοπλισμό, αναλώσιμα, προσλήψεις προσωπικού και ερευνητικά προγράμματα με μετρήσιμα αποτελέσματα στην κοινωνία, την επιστήμη και την οικονομία.

Και εκσυγχρονίζουμε κτιριακές υποδομές με 7 εκατ. ευρώ που κατευθύνουμε στο Εργαστήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Λάρισα και στο «Πέτρινο», δίπλα από το νέο κτίριο Ματσάγγου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το πρόγραμμα Helix

H πρωτοβουλία Helix, για την «Ανταλλαγή Επιχειρηματικής Μάθησης για την Ώθηση των ΜΜΕ στην Κατεύθυνση του Βιώσιμου Τουρισμού, στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο», είναι το αποτέλεσμα της στοχευμένης συνεργασίας μεταξύ πέντε Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία) και Οργανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Το έργο επικεντρώνεται στις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης ενός από τους περισσότερα υποσχόμενους οικονομικούς τομείς της περιοχής -του τουρισμού και της φιλοξενίας- μέσω της αντιμετώπισης των κύριων εμποδίων ανάπτυξης που σχετίζονται με την έλλειψη δεξιοτήτων, ικανότητας για καινοτομία και την αναποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

Στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, από τη Βουλγαρία το University of Management της Βάρνας και το Culinary Arts and Hospitality Association, από την Αλβανία το University Aleksander Moisiu του Δυρραχίου και το University Luigj Gurakuqi της Σκόδρας και από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το Macedonian-Bulgarian Chamber of Commerce και το Institute of Economics, Ss. Cyril and Methodius University των Σκοπίων.

Στόχος του έργου

Το HELIX στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων και της επάρκειας για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και καινοτομία (μεταξύ των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών) στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο 2017 οι εταίροι του έργου συνεργάστηκαν, ώστε να βελτιώσουν τη προσφορά κατάρτισης αναφορικά με την τουριστική φιλοξενία, αναπτύσσοντας αποτελεσματικές κοινότητες μάθησης και πράξης, εκπαιδευτικά εργαλεία και κοινές εκπαιδευτικές προσφορές προς όφελος των ιδιοκτητών και των επιχειρηματιών των ΜΜΕ τουριστικής φιλοξενίας, των φοιτητών και των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων.

Πιο συγκεκριμένα:

- καθορισμός στρατηγικών στόχων για την επιχειρηματική μάθηση στην τουριστική φιλοξενία

- ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επιχειρηματικής Μάθησης για τη βιώσιμη τουριστική φιλοξενία στις ΜΜΕ

- δημιουργία Βαλκανικού-Μεσογειακού Διακρατικού Δικτύου για τη Βιώσιμη Τουριστική Φιλοξενία

- πιλοτικά προγράμματα Μάθησης - Κατάρτισης για Καλύτερες Δεξιότητες στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και της φιλοξενίας

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

- Έκθεση αξιολόγησης των αναγκών (ανά χώρα που συμμετείχε στο Έργο), η οποία περιγράφει τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ στον τομέα της φιλοξενίας, σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα.

- Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο εξετάζει τα προβλήματα της περιφερειακής και εθνικής χάραξης πολιτικής, που εμποδίζουν τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ και υπογραμμίζει τις κατευθύνσεις για μεταρρυθμίσεις.

- Βάση δεδομένων με πάνω από 200 καλές πρακτικές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου που υιοθέτησαν νέες τεχνολογίες ή επιχειρηματικά μοντέλα για να παραμείνουν βιώσιμες.

- Δύο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση της καινοτομίας και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα στη φιλοξενία: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης "Παιδαγωγική Βιώσιμου Τουρισμού" και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης "Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Επιχειρήσεις Βιώσιμης Φιλοξενίας"

- Τρεις σειρές σεμιναρίων μεικτής κινητικότητας. Οι δράσεις συνέδεσαν 2 διαδοχικές συνεδρίες θεωρητικής κατάρτισης στην κάθε χώρα και κοινές διεθνείς μετακινήσεις με προσανατολισμό στην πράξη. Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε χώρο που εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Έργο, συμμετείχαν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων, φοιτητές, εκπαιδευτές και εν δυνάμει εκπαιδευτές στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

- Ένα Διακρατικό Δίκτυο για Ανταλλαγή στη Βιώσιμη Φιλοξενία HELIX, το οποίο είναι μια ανεπίσημη και εθελοντική συνεργασία μεταξύ των οργανισμών - εταίρων του Έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το HELIX, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.helix-balkanmed.eu/ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 579.060,07 ευρώ και ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέρχεται σε 141.358,00€ (85% ΕΤΠΑ-15% Εθνικοί πόροι).