Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστική περιόδου στα νησιά της Μεσογείου, συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων Εύξεινη Πόλη συμμετέχουμε στο πρόγραμμα WinterMed, με βασικό στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλίας ως προορισμού με δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών όλο το έτος και τις τέσσερις εποχές» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Με συνεργασίες και συνέργειες διαμορφώνουμε το δικό μας αυτόνομο αναπτυξιακό πρότυπο στον τουρισμό.

Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα με υποβρύχια μουσεία και προσδοκούμε πολλά από τον εναλλακτικό τουρισμό. Ζούμε σε μια αναθεωρητική εποχή και χρειαζόμαστε νέα τουριστικά προϊόντα, που να απέχουν από το παρωχημένο πια μοντέλο sea-sun-sand ( ήλιος - θάλασσα- άμμος). Η διαφορετικότητα θα κάνει την Ελλάδα πιο ελκυστική και «ερωτεύσιμη», διεθνώς.

Η αύξηση στην επισκεψιμότητα φέρνει και αύξηση στην απασχόληση, με θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Χάρη στο στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, τη βραβευμένη μας τουριστική καμπάνια, το έξυπνο ψηφιακό μάρκετινγκ, την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αλλά και την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού όπως ο καταδυτικός τουρισμός και τα υποβρύχια μουσεία, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και εντυπωσιακά.

Επιπλέον τα σύγχρονα και ασφαλή οδικά δίκτυα και η ανάδειξη πολιτιστικών υποδομών όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και μοναστήρια συνθέτουν ένα ελκυστικό τουριστικό πακέτο που φαίνεται να ενδιαφέρει όλο και περισσότερους επισκέπτες» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το πρόγραμμα WINTER MED

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ συμμετέχει στο έργο WINTERMED - Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Med.

Το έργο WINTER MED στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής για τα νησιά της Μεσογείου με σκοπό την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Η στρατηγική αυτή θα αναπτυχθεί με συνεργασία φορέων από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και μετά από σειρά διαβουλεύσεων.

Το έργο προβλέπει ακόμη την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανταλλαγή εμπειριών καθώς και την αξιοποίηση καλών πρακτικών και προηγούμενης εμπειρίας με σκοπό τη σταδιακή μετάβαση από ένα τουριστικό μοντέλο βασισμένο στο τρίπτυχο «καλοκαίρι-ήλιος-θάλασσα» σε ένα μοντέλο που θα αξιοποιεί τον πολιτιστικό πλούτο των νησιωτικών περιοχών σε όλη τη διάρκεια του έτους οδηγώντας σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, έχει διάρκεια 32 μήνες και θα ολοκληρωθεί 30/06/2022.

Εταίροι

o Associazione Nazionale Comuni Italiani Sez. Reg. Toscana, Ιταλία (Επικεφαλής)

o ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, Ελλάδα

o Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ελλάδα

o Ινστιτούτο Γεωργίας και Τουρισμού, Κροατία

o Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, Κύπρος

o Confesercenti Toscana, Ιταλία

o Περιφερειακός Αναπτυξιακός φορέας του Ντουμπρόβνικ Νέρετβα, Κροατία

o Οργανισμός Τουρισμού Κορσικής, Γαλλία

o Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης, Γαλλία

o Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαγιόρκα, Ισπανία

o Οργανισμός Τουρισμού Βαλεαρίδων Νήσων, Ισπανία

Συνεργαζόμενοι Φορείς

o Περιφέρεια Τοσκάνης - Ιταλία

o Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Ελλάδα

o Κροατικό Εθνικό Συμβούλιο για τον Τουρισμό – Κροατία

o Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ελλάδα

o NECSTouR – Βέλγιο

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα winter-med.interreg-med.eu