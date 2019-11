Τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό με τα 120 έργα, τον πιο πολυμεταφρασμένο -μετά τον Νίκο Καζαντζάκη- πεζογράφο μας στην ιστορία της Ελληνικής λογοτεχνίας, τίμησε χθες η Λάρισα στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Μία βραδιά που συνδιοργάνωσαν η εφημερίδα larissanet, το larissanet.gr, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.

Για τον συγγραφέα και το έργο του μίλησαν οι: Xρύσα Βουλγαράκη, Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας, Χρήστος Μπεχλιβάνος, Εκδότης larissanet και Θανάσης Αγάθος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ.

Παράλληλα παρουσιάστηκε και το νέο του βιβλίο «Οι ρεμπέτες και άλλες ιστορίες» (εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ).

Το βιογραφικό του

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα (18/11/35).

Σε ηλικία 24 ετών, το 1959, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη όπου σπούδασε τηλεσκηνοθεσία στο Yale University – Drama School, SRT – School of Radio and Television.

Εργάσθηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε ξένες παραγωγές, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος, επιμελητής (Dr) σεναρίων, εισηγητής σεναρίων στην Arte (1990-1993), ερασιτέχνης ηθοποιός, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μετέφρασε έργα των Αντρέ Ζιντ, Τζέημς Μέριλ, Ρεζίς Ντεμπρέ και με την Βάσω Παπαντωνίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ.

Από το 1981 ως το 1984 υπήρξε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην ΕΤ-1 και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.

Από το 1996 ως το 2004 υπήρξε Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων της Ελλάδας στην Ουνέσκο

και από το 2001 ως το 2005 Πρόεδρος της Εταιρίας Συγγραφέων.

Το 1961 τιμήθηκε με το Βραβείο των «12» για την τριλογία του «Το Φύλλο. Το πηγάδι. Τ’ αγγέλιασμα» και το 1970 με το Διεθνές Βραβείο Meditterraneo.

Το 1980 το έργο του «Το Τελευταίο Αντίο» τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το οποίο όμως δεν αποδέχτηκε.

Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών στην έδρα της Φιλολογίας, Ταξιάρχης Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας (1984), Μέλος του Διεθνούς Κοινοβουλίου των Συγγραφέων με έδρα το Στρασβούργο, Μέλος του Δ.Σ. των Γάλλων συγγραφέων ( Maison des Ecrivains. Γαλλία, 1990-1993).

Από το 1953 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περί τα εκατό βιβλία (πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο, ποίηση) και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Καζαντζάκη.

Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The Guardian («1.000 novels everyone must read», 21.1.2009) περιλαμβάνονται μόνο δύο ελληνικά: το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» και το «Ζ» του Βασίλη Βασιλικού.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Είναι παντρεμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη, την Ευρυδίκη.

Φωτό larissanet.gr