Με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και συνεχείς ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εδραιώσει τη φήμη του για ποιοτική εκπαίδευση,επενδύσεις σε καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, και διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Με περισσότερα από 90 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναβάθμισε την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο και καθίσταται πλέον ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιo-Ανατολικής Ευρώπης αποτελώντας την κορυφαία επιλογή για νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Φιλοδοξώντας να καταστεί ένα ολοκληρωμένο, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό κέντρο διεθνώς, σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο της νέας γενιάς, εκπαιδεύοντας και δημιουργώντας τα μυαλά του μέλλοντος.

Φροντίζοντας για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών του με την πρακτική άσκηση – της γνώσης με το επιχειρείν – το Πανεπιστήμιο στοχεύει ώστε οι φοιτητές του να μπορούν όχι μόνο να κατανοούν την πρακτική εφαρμογή του κλάδου τους, αλλά να επιφέρουν και καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωσή του. Με αυτή την επικέντρωση στην απασχολησιμότητα, οι φοιτητές του αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε όλα τα προγράμματα σπουδών, ενώ τους παρέχεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν από νωρίς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

ΔΙΕΘΝEIΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον τομέα Συνεργασίες με τη Βιομηχανία και την Κοινωνία γενικότερα, το πανεπιστήμιο έχει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στην απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας με 82% στους προπτυχιακούς φοιτητές και 95% στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο κατατάχθηκε στην 43η θέση παγκοσμίως στον δείκτη "Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή" που διενεργήθηκε από το UI GreenMetric World Ranking Universities

Η Ιατρική Σχολή συνεργάζεται με Harvard T.H. Chan School of Public Health και

είναι ο συντονιστής του προγράμματος «Principles and Practices of Clinical Research

(PPCR) που προσφέρεται διαδικτυακά και διδάσκεται από καθηγητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard

Η Ιατρική́ Σχολή́

στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Federation for the Advancement of

International Medicine and Research) και βραβεύτηκε με δύο πρώτα βραβεία από

το «Crestron International Awards» στις κατηγορίες «Best Medical Solutions» και

«Best Educational Installations».

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε, μετά από αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το «HR Excellence in Research Logo» , μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις διεθνώς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ερευνητική αριστεία. Η συγκεκριμένη αναγνώριση τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Microsoft Innovation Centre

Η ίδρυση και λειτουργία το 2015 του Microsoft Innovation Center - ένα από́ μόνο 110 που λειτουργούν παγκόσμια - αποτέλεσε το αποκορύφωμα των προσπαθειών του Πανεπιστημίου να προωθήσει μια στενότερη σχέση μεταξύ μάθησης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία καθιστώντας το ένα υπερσύγχρονο εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων. Mέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το Microsoft Innovation Center έχει στηρίξει την δημιουργία 120 νέων start-ups.

Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό κέντρο Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση το 2013 της πιο προηγμένης Ιατρικής Σχολής και την έναρξη του μοναδικού προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο το Σεπτέμβριο 2017, έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα ολοκληρωμένο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κέντρο Επιστημών Υγείας και Ιατρικής. Συγκριτικό πλεονέκτημα του πανεπιστημίου η παροχή των πιο ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο με 22 προγράμματα σπουδών – 10 από αυτά κατά αποκλειστικότητα.

Σημειώνεται πως στο ακαδημαϊκό προσωπικό περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ενώ στους καθηγητές συμπεριλαμβάνονται ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath καθώς και ο Δρα Jean-Marie Lehn, κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2008 .

Προσέλευση Διεθνών Φοιτητών

Ήδη φοιτητές προερχόμενοι από χώρες όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Νορβηγία, και φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο αποτείνονται για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κλινική άσκηση σε Πρότυπα Ιατρικά Κέντρα

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Αρεταίειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνειο και του Γενικού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Ελλάδα. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο για summer externships των φοιτητών της για πρακτική, κλινική και ερευνητική εμπειρία σε διεθνής φήμης ιδρύματα και νοσοκομεία όπως το Weizmann Institute of Science, Imperial College London, το Shriners Hospitals for Children (Springfield Massachusetts) Barts and the London School of Medicine & Dentistry, Oxford University, University of Pennsylvania, Brown University και άλλα.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο και συνοδεύεται από την λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με αμέτρητα σενάρια ασθενειών και συμπεριφέρονται όπως ο ανθρώπινος οργανισμός, προσφέροντας εξάσκηση στην «επαυξημένη πραγματικότητα» (augmented reality). Το κάθε εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, έτσι, σε τελική ανάλυση, ο κάθε φοιτητής έχει τον δικό του ασθενή.

Ευρύ φάσμα προγραμμάτων Επιστημών Υγείας και Ζωής

Περαιτέρω, πετυχημένα και ευρέως αναγνωρισμένα προγράμματα Επιστημών Υγείας και Ζωής όπως της Λογοθεραπείας, http://study.euc.ac.cy/radiodiagnostics-radiotherapy/?utm_source=spy-greece&;utm_medium=native-clicks-radiodiagnostics-radiotherapy&utm_content=general-article-spy-july18&utm_campaign=1807105E&utm_term=content">Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Βιολογίας, Βιοιατρικές Επιστήμες, Φαρμακευτικής, Εργοθεραπείας, Διατροφής και Διταιολογίας, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή καθώς και της Νοσηλευτικής, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την δημιουργία ενός ευρύτερου ακαδημαϊκού ιατρικού θεσμού.

Απόφοιτοι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που επικυρώθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS TOP Universities(QS StarsTM) κατακτώντας την ανώτατη διάκριση, 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας.

Με προγράμματα πρακτικής άσκησης σε τοπικούς και διεθνής οργανισμούς, τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με εργοδότες μέσα από τη συμμετοχή τους στα συμβούλια των σχολών, με καινοτόμες πρακτικές και βιωματική μάθηση, οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν την πρώτη προτίμηση των εργοδοτών με 82% των αποφοίτων μας να έχουν βρει δουλειά στο τομέα τους .

