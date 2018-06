Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση το 2013 της πιο προηγμένης Ιατρικής Σχολής και την έναρξη του μοναδικού προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο το Σεπτέμβριο 2017, έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα ολοκληρωμένο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κέντρο Επιστημών Υγείας και Ιατρικής. Συγκριτικό πλεονέκτημα του πανεπιστημίου η παροχή των πιο ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο με 22 προγράμματα σπουδών – 10 από αυτά κατά αποκλειστικότητα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει «γιατρούς νέας γενιάς» με ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται με την χρήση Νέων Τεχνολογιών σε τομείς όπως η ανατομία, η βιολογία και η φυσιολογία μέσω καινοτομικών και πρωτοποριακών προσεγγίσεων που επιτυγχάνεται με τη λειτουργία υπερσύγχρονων εργαστηρίων προσομοίωσης.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον έγκυρο, ανεξάρτητο, διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars™), κατακτώντας τον υψηλότερο δείκτη "5 Αστέρων" στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης για Κύπριους, Ελλαδίτες και Διεθνείς Φοιτητές

Το σημαντικό εκπαιδευτικό κλινικό έργο που διατελεί η Σχολή, καθώς και το διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα είναι τα δυο στοιχεία που προσελκύουν όλο και περισσότερους φοιτητές.

Σημειώνεται πως το ακαδημαϊκό προσωπικό περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ενώ στους καθηγητές συμπεριλαμβάνονται ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath καθώς και ο Δρα Jean-Marie Lehn, κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2008 .

Το πτυχίο Ιατρικής (Doctor of Medicine, MD) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί τη βάση για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 χρόνων και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Ήδη φοιτητές προερχόμενοι από χώρες όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Νορβηγία, και φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο αποτείνονται για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κλινική Άσκηση

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία της πρακτικής κλινικής εκπαίδευσης από το πρώτο έτος των σπουδών τους, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής των θεωριών και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Αρεταίειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνειο και του Γενικού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Ελλάδα. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει συνεργασίες για καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εμπειρίας (externships) σε διεθνής φήμης ιδρύματα όπως το Weizmann Institute of Science (Hebrew University), Imperial College London, Barts and the London School of Medicine, Oxford University, University of Pennsylvania, Brown University και άλλα.

Διεθνής Αναγνώριση

Η Ιατρική Σχολή είναι ήδη αναγνωρισμένη και περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research), ενώ βραβεύτηκε μετά από διαγωνισμό από την Crestron International Awards με δύο πρώτα βραβεία στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Educational Installation.

Επιπλέον, η Ιατρική Σχολή έχει εγκριθεί από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ. Η πιστοποίηση από το ECFMG είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των προσόντων των ιατρών που επιθυμούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές, για να αποκτήσουν την ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως επίσης να αποκτήσουν άδεια άσκησης στις ΗΠΑ .

Συνεργασία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, κατέταξε στο ενεργητικό της ακόμη μια στρατηγική συμφωνία με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στο κόσμο, το HarvardΤ.Η. Chan School of Public Health. Η Ιατρική Σχολή θα είναι ο συντονιστής του προγράμματος «Principles and Practice of Clinical Research (PPCR)» που προσφέρεται διαδικτυακά και τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Harvard T.H. Chan School of Public Health. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν φοιτητές της Ιατρικής, μεταπτυχιακοί φοιτητές Ιατρικής, ακαδημαϊκοί και ερευνητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κλινική έρευνα ή την ακαδημαϊκή έρευνα γενικότερα.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το πρώτο στην Κύπρο και συνοδεύεται από την λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με αμέτρητα σενάρια ασθενειών και συμπεριφέρονται όπως ο ανθρώπινος οργανισμός, προσφέροντας εξάσκηση στην «επαυξημένη πραγματικότητα» (augmented reality). Το κάθε εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, έτσι, σε τελική ανάλυση, ο κάθε φοιτητής έχει τον δικό του ασθενή.

Ευρύ φάσμα προγραμμάτων Επιστημών Υγείας και Ζωής

Περαιτέρω, πετυχημένα και ευρέως αναγνωρισμένα προγράμματα Επιστημών Υγείας και Ζωής όπως της Λογοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βιολογίας, Βιοιατρικές Επιστήμες, Φαρμακευτικής, Εργοθεραπείας, Διατροφής και Δικαιολογίας, καθώς και της Νοσηλευτικής, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την δημιουργία ενός ευρύτερου ακαδημαϊκού ιατρικού θεσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα www.euc.ac.cy

Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000

ή email: medicine@euc.ac.cy