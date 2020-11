Το δεύτερο καθολικό lockdown βιώνει από τις 6 το πρωί σήμερα η χώρα, καθώς έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού, με διάρκεια τριών εβδομάδων, δηλαδή έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται (με SMS ή σχετική δήλωση) αυστηρά και μόνο για τους εξής λόγους:



για λόγους εργασίας,

για λόγους μετάβασης στο σχολείο,

για λόγους υγείας,

για λόγους μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα,

για λόγους μετάβασης σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα,

κίνηση για παροχή βοήθειας ή συνοδεία μαθητή στο σχολείο,

μετάβαση σε κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, καθώς και

για σωματική άσκηση ή κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του δήμου.

Διπλάσια πρόστιμα

Με 300 ευρώ πρόστιμο έναντι 150 που ίσχυε έως χθες, θα τιμωρούνται εφεξής όσοι παραβιάζουν τους κανόνες για χρήση μάσκας σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, μη τήρηση των αποστάσεων και για άσκοπες μετακινήσεις.

Επιπλέον, σε εργοδότες που παρέχουν ψευδή βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένων το πρόστιμο φτάνει τα 500 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν κατά παράβαση των νέων μέτρων και του απαγορευτικού καθώς και για τους υπευθύνους αυτών, το πρόστιμο πλέον είναι στις 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Αν για οποιονδήποτε λόγο είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Σχετικά με τους νεοσύλλεκτους της επόμενης εβδομάδας, αυτοί κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται και από τους δύο γονείς τους και μόνο και θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης.

Την ίδια ώρα η μετακίνηση για κυνήγι ή ψάρεμα δεν εμπίπτει σε έναν από τους λόγους προβλεπόμενους κατ’ εξαίρεση μετακίνησης και – όπως και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας – δεν επιτρέπονται πουθενά σε όλη την επικράτεια.

Αναφορικά με όσους θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει επίσης να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού αλλά και όσοι εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν και -όπως τονίστηκε- τα παραπάνω μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων από σήμερα:



Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ. Δεν αποτελούν, δηλαδή, ξεχωριστό λόγο μετακίνησης.

Κάποιος δηλαδή προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων sms, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away.

Επιτρέπεται η λειτουργία σε:



Καθαριστήρια

Περίπτερα (24ώρο)

Φαρμακεία

Πρατήρια καυσίμων

Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

Pet shops

Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα και αύριο, Κυριακή, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με την συμμετοχή του 50% των εμπόρων/παραγωγών, σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων.

Ανοιχτές παραμένουν, επίσης, οι οικοδομές και τα εργοτάξια, ενώ αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία:



Σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών,

Σχολών εκπαίδευσης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΜΕΕ), καθώς και

Η λειτουργία Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες για ΑμΕΑ, όπως για παράδειγμα η θεραπευτική κολύμβηση, επιτρέπονται.

Παράλληλα, οι χώροι λατρείας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς. Λειτουργίες θα πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς χωρίς την παρουσία πιστών. Επιτρέπεται μόνο η τέλεση κηδειών με παρουσία μέχρι 9 ατόμων του στενού συγγενικού περιβάλλοντος.

Οι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4 άτομα (με την χρήση μάσκας) με δήλωση από τον διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών, με παράλληλη δήλωση του διευθυντή του σχολείου.

Όσον αφορά τη Σάμο και την Καρδίτσα, περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ισχύουν συγκεκριμένα μέτρα.

Αναλυτικότερα, για τη Σάμο και μόνο δεν ισχύει η υποχρέωση αποστολής SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών. Επίσης, τόσο στη Σάμο (χωρίς SMS) όσο και στην Καρδίτσα με χρήση όμως SMS, λόγω ειδικών συνθηκών που επιβάλλουν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές, κανονικά λειτουργεί τόσο το λιανεμπόριο όσο και το χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές κατοικιών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ