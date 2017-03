Διανύουμε την περίοδο της κρίσης, οπότε και υπήρξαν τεκτονικές αλλαγές στο λιανεμπόριο, με εξαγορές, συγχωνεύσεις και κατάρρευση μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ. Βασικό πεδίο μάχης η αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Τα My Market, μετά την ενσωμάτωση της Βερόπουλος προχωρούν σε στρατηγικές κινήσεις και στην Βόρεια Ελλάδα. Για αυτό και η μητρική εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση του νέου κέντρου διανομής στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης ώστε να υποστηρίξει τα πολλά νέα καταστήματα My Market στην περιοχή. Η My Market είναι από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στο λιανεμπόριο, 100% ελληνική εταιρεία, και με μερίδιο αγοράς 10%, τζίρο άνω του ενός δισ. ευρώ, απασχολώντας πάνω από 10.000 εργαζόμενους.

Εντυπωσιακό ακόμα και για τους πιο συγκρατημένους της αγοράς ήταν πως όταν η METRO AEBE, μητρική εταιρεία που έχει τα my market και τα ΜETRO Cash and Carry, εξαγόρασε τα καταστήματα της Βερόπουλος, αποπλήρωσε όλα τα χρέη προς προμηθευτές και δημόσιο χωρίς κούρεμα ή άλλου είδους ρυθμίσεις, και προχώρησε σε 1.400 προσλήψεις. Σπάνια έχουμε μια ελληνική εταιρεία που λειτουργεί με στρατηγική και συνείδηση εθνικής ευθύνης απέναντι σε εργαζόμενους και προμηθευτές.

Στοίχημα για την αγορά αποτελεί η εξυπηρέτηση και ο σεβασμός στους εργαζόμενους. Αυτό αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο» της στρατηγικής της ΜΕΤΡΟ. Και οι καταναλωτές επιβραβεύουν αυτές τις αρχές. Σήμερα, τα MyMarket έχουν το 10% μερίδιο αγοράς στα Supermarket. Στην αγορά της χονδρικής τα METRO είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα στην Ελλάδα, με 48 καταστήματα και 44% μερίδιο.

Απασχολεί περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους, με μισθούς αρκετά πάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Δεν είναι τυχαίο, τελικά, πως ο σεβασμός ως βασική αρχή στο επιχειρείν δίνει δυνατότητας όχι μόνο αντίστασης στις αντιξοότητες αλλά και «μοναδικής πορείας παράδειγμα για όλους» από μία αμιγώς ελληνική εταιρεία.