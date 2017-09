Την Κυριακή 17/9 (από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.), στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου του Π.Θ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την εκπαιδευτική ρομποτική, με ελεύθερη είσοδο για γονείς και παιδιά.

Στην εκδήλωση, οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να δουν από κοντά ευφάνταστες κατασκευές, να ενημερωθούν για τις νέες δράσεις, καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με εκπαιδευτές και με άλλα παιδιά που έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά το παρελθόν.

Και φέτος εκατοντάδες παιδιά (ηλικίας 5-16 ετών) θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες και καινοτόμα εργαστήρια ρομποτικής, προγραμματισμού και δημιουργικών κατασκευών. Με την Εκπαιδευτική Ρομποτική και τις ευρύτερες Τεχνολογίες Ελέγχου και προγραμματισμού τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές της Μηχανικής/Μηχανολογίας, της Ηλεκτρονικής, των Αυτοματισμών, των Επιστημών Πληροφορικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής, των Τεχνών, του Βιομηχανικού σχεδιασμού κ.α. Επίσης αποκτούν πρόσβαση σε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης κι ενίσχυσης ομαδικών-συνεργατικών δεξιοτήτων αλλά και κατάκτησης σύγχρονων εφοδίων ,που είναι πλέον τόσο απαραίτητα στο εργασιακό και κοινωνικό πλαίσιο («Δεξιότητες Ευρώπης 2020»). Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, για 2η συνεχόμενη χρονιά, υλοποιεί με τεράστια επιτυχία το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο TALOS το οποίο αξιοποιώντας τη συνεργασία, τη γνώση, την εμπειρία και την όρεξη μιας διεπιστημονικής ομάδας άριστα καταρτισμένων επιστημόνων κι εκπαιδευτών (μέλη ΔΕΠ, Διδάκτορες, Υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) με υπόβαθρο προερχόμενο από τα πεδία της Πληροφορικής και της Παιδαγωγικής Επιστήμης, προάγει τρέχουσες καλές πρακτικές ευνοώντας την αβίαστη επαφή των παιδιών με τον κόσμο των θετικών επιστημών και τον (δι)ερευνητικό τρόπο σκέψης.

Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τόσο εξειδικευμένα, ευρέως γνωστά κιτ της LEGO Εducation (με ανάλογη ηλικιακή διαβάθμιση) αλλά και πληθώρα ελεύθερου λογισμικού κι εφαρμογών έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους ρομπότ, να εμβαθύνουν τις γνώσεις στους τρόπους αξιοποίησης «έξυπνων» μικροϋπολογιστών (π.χ. RaspberryPi, Arduino) και αυτοματισμών/αισθητήρων με παράλληλη εστίαση στις Αρχές της Ηλεκτρονικής και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων αλλά και να εξοικειωθούν με περιβάλλοντα και «σοβαρές» γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. HTML5, Python, C, JAVA κ.α.)

Ως προς τις δράσεις του TALOS για τη φετινή χρονιά 2017-2018, έχει σχεδιαστεί η διεξαγωγή μιας σειράς εργαστηρίων με εμπλουτισμένο περιεχόμενο και με βάση νέες συνεργασίες τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, πάντα με επίκεντρο την ενασχόληση των παιδιών με νέες τεχνολογίες ελέγχου, αυτοματισμών και προγραμματισμού αλλά και την εμπλοκή τους σε σενάρια χρήσης σύγχρονων εργαλείων με εστίαση και σε ζητήματα αισθητικής και απτικής δημιουργίας. Πιο αναλυτικά:

1) Εργαστήριο: «Μικροί προγραμματιστές» (juniorrobotics, ηλικίες 4-6 ετών)

2) Εργαστήριο: «Κατασκευάζω και Προγραμματίζω το Ρομπότ μου» (προγραμματισμός και κατασκευές με LEGO WeDo 2, EV3, ηλικίες 7-16, ηλικιακή διαβάθμιση σε τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, διαγωνιστικό)

3) Εργαστήριο “GameLab”, Μικροί developers, σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού (ηλικίες 9-16 ετών)

4) Εργαστήριο «TechLab”. Πειράματα με κυκλώματα, ηλεκτρισμό κι «έξυπνους αυτοματισμούς». (ηλικίες 10-16 ετών)

5) Εργαστήριο «Η ώρα του κώδικα». Βασικές γλώσσες προγραμματισμού, HTML, Python, C, JAVA (ηλικίες 12-16 ετών)

6) Εργαστήριο «StoryLab”. Δημιουργική έκφραση και σύνθεση πρωτότυπων κατασκευών με τη χρήση ψηφιακών και απτικών μέσων (ηλικίες 8-16 ετών)

7) Εργαστήριο «Φλας.....κάμερα.....πάμε». Φωτογραφία για παιδιά (ηλικίες 8-16 ετών).

To εργαστήριο του ΤALOS, λειτουργεί στο διατηρητέο κτίριο Τσικρίκη (Γαμβέτα-Ιάσονος) και είναι πλήρως εξοπλισμένο, συνολικά με 26 κιτ ρομποτικής της Lego (WeDo 2.0 & EV3), 4 περιηγητές εδάφους Beebot, 7 Raspberrypimotherboards& 2 GoPiGokit, 2 πίστες δοκιμών καθώς και με 12 laptop και 8 tablet τελευταίας τεχνολογίας ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις απαιτήσεις των μαθημάτων. Παράλληλα, το εργαστήριο δέχεται εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κατόπιν συνεννόησης ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για επιτόπια εκτέλεση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γνωριμίας με τη ρομποτική, διάρκειας 1-3 ημερών σε χώρους εκτός Π.Θ. (σχολεία, σύλλογοι κλπ). Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι συντονιστικοί υπεύθυνοι του έργου (κ.Κούριας, κ.Πρώιας) είναι προσβάσιμοι μέσω e-mail (talosuth@uth.gr) και στα τηλέφωνα 2421074636, 6974007962, ενώ εναλλακτικά, το έργο TALOS έχει παρουσία τόσο στo Facebook (TALOS-ed-UTH-robotix) όσο και στο διαδίκτυο (http://talos.uth.gr/). Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στο βιβλιοπωλείο του Π.Θ (Ιάσονος 145, Κτίριο Τσικρίκη, τηλ. 24210-74118).

Nα σημειωθεί ότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 4/9 και θα ολοκληρωθούν στις 25/9 και δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (η φόρμα εγγραφής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του TALOS) για καλύτερη και πιο αξιοκρατική εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.