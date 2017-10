Με 2 χρυσά βραβεία βραβεύτηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Best City Awards 2017στην Τεχνόπολη στην Αθήνα. Τα Best City Awards είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις καλύτερες πρακτικές ή τις λύσεις που οδηγούν σε ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες πόλεις. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βραβεύτηκε σε δύο κατηγορίες: 1) Στην κατηγορία A6.4. «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μουσείων, πινακοθηκών, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων με εικονικές περιηγήσεις» με το χρυσό βραβείο για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου» και 2) Στην κατηγορία A1. «Υποδομές & Αστική Ανάπλαση» με το χρυσό βραβείο για την υλοποίηση των κυκλικών κόμβων και την ανάπλαση των οδών σε Σαρίμβεη, Καράγιωργα και Καραμανλή. Στόχος των βραβείων είναι να κινητοποιήσουν τις αρχές των πόλεων για τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, να αναδείξουν τις προσφερόμενες λύσεις και τεχνολογίες για ευφυείς και βιώσιμες πόλεις και, το σημαντικότερο, να αναδείξουν τις πόλεις που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. Σε δηλώσεις του ο κατά την παραλαβή των βραβείων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας γίνεται μια αποτελεσματική δουλειά η οποία έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην κοινωνία. Το χρυσό βραβείο των Best city awards 2017 για τις οδικές αναπλάσεις είναι ένα βραβείο με αντίκρισμα που αποτυπώνεται στην πράξη, στην καθημερινότητα και την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων. Παράλληλα η ψηφιακή προβολή των Μετεώρων και του Ολύμπου είναι ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας για τα Μετέωρα και τον Όλυμπο και προστιθέμενης αξίας για τον πολιτισμό και τον Τουρισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την συνεργασία και την συμβολή τους στην υλοποίηση των έργων αυτών».