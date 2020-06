Film Office αποκτά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα Ειδικό Γραφείο προσέκλυσης και υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών στη Θεσσαλία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση με τον ΕΚΟΜΕ που ανοίγει το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Νίκος Λιούπας και ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού Γιάννης Μπουτίνας.

«Ήρθε η ώρα της δημιουργίας και λειτουργίας Film Office στη Θεσσαλία. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν χάθηκαν από τη χώρα μας τα γυρίσματα της ταινίας «Mamma Mia 2» λόγω της έλλειψης νομοθετικού και οργανωτικού πλαισίου για την φιλοξενία ανάλογων παραγωγών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Το Film Office πρόκειται να εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Σε συνεργασία και συνέργεια με το ΕΚΟΜΕ δημιουργούμε μια αλυσίδα ενεργειών η οποία θα μας φέρει πιο κοντά στην προσέλκυση νέων ταινιών.

Τα οφέλη είναι προφανή: Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, έρχονται χρήματα στην περιοχή, ενισχύεται το τουριστικό προϊόν. Για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δομή και να αποδώσει τα μέγιστα χρειάζεται ταχύτητα, ρυθμός, αυτοματισμός ενεργειών και απλοποίηση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η Θεσσαλία ένα φυσικό κινηματογραφικό στούντιο

Άμεσοι στόχοι από τη λειτουργία Film Office είναι:

-να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής της Θεσσαλίας σε τουριστικό και επιχειρηματικό επίπεδο

-να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης και

-να καταφέρουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις.

Η Θεσσαλία είναι ένα φυσικό studio και μένει με τους σωστούς μηχανισμούς να έρθουν οι ανάλογες κινηματογραφικές παραγωγές. Από το ΕΚΟΜΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης δίνονται κίνητρα σε αυτές τις παραγωγές , όπως:

-cash rebate 35% - επιστροφή μετρητών 35% επιλέξιμων δαπανών. Το ποσό της ενίσχυσης Cash Rebate δεν φορολογείται γιατί αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους παραγωγής του έργου και

-φοροαπαλλαγές μέχρι 30%

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, ενισχύεται μια νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, ο κινηματογραφικός τουρισμός, που:

-συνδέει τα τοπία γυρισμάτων με τουριστικούς προορισμούς

-δημιουργεί υπηρεσίες και δυνατότητες στον επισκέπτη να ζήσει κινηματογραφικές εμπειρίες με την κατάλληλη σήμανση στα σημεία και αναπαραγωγή βίντεο εμπειριών ανθρώπων που έζησαν ή συμμετείχαν στα γυρίσματα.

Από τον James Bond στο Mamma Mia και το Τατουάζ

«Στη Θεσσαλία» επισημαίνει ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού Γιάννης Μπουτίνας «είχαμε την ευκαιρία παλιότερα να υποδεχτούμε κινηματογραφικές παραγωγές που ακόμη και σήμερα τραβούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, το 1981 στα Μετέωρα το For your eyes only – James Bond, στην Νταμούχαρη και τη Σκόπελο το Mamma Mia το 2008 και ξανά στα Μετέωρα το 2017 το Τατουάζ.

Σκεφτείτε να υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις στα σημεία των γυρισμάτων και βίντεο με εμπειρίες από τα γυρίσματα, ή με κάποιον τρόπο να παρακολουθεί μέσα από vr360 ο επισκέπτης το σημείο σαν να ζει μέσα στην ταινία.

Άμεσα δημιουργούμε μητρώο επαγγελματιών που ασχολούνται με υπηρεσίες κινηματογράφου, όπως καμεραμέν , ηχολήπτες κτλ ώστε όταν έρθει μια παραγωγή να μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους και να μην μεταφέρει άτομα από άλλη χώρα που είναι πολύ κοστοβόρο.

Κάναμε ακόμη ένα βήμα δημιουργώντας βίντεο για την προσέλκυση παραγωγών. Στο Λονδίνο το Νοέμβριο 2019 κάναμε επαφές με ανάλογες εταιρείες.

Παράλληλα με τη λειτουργία του Film Office, αναδιαμορφώνεται το κομμάτι των κινηματογραφικών φεστιβάλ που πραγματοποιούνταν στη Θεσσαλία τα οποία παίρνουν άλλη διάσταση αφού θα μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο με ανταλλαγή ομοειδών εκδηλώσεων.

Ήδη είχαμε επαφές με τα studio Apulia (τα δεύτερα μεγαλύτερα μετά τη Cineccita) στην Ιταλία τα οποία ενδιαφέρονται για συνεργασία με το δικό μας, Διεθνές Κινηματογραφικό Festival Artfools».