Με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση στον εξειδικευμένο τομέα των Custody & Securities Services τιμήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, κερδίζοντας το βραβείο της καλύτερης Τράπεζας στις Αναδυόμενες Αγορές, στον τομέα των υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σταθερά μεταξύ των διεθνών τραπεζών που βραβεύονται από το περιοδικό Global Custodian, κορυφαίο στον κλάδο των Custody & Securities Services.

Τα βραβεία προκύπτουν μέσα από ετήσια έρευνα και ψηφοφορία χιλιάδων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αποτελούν θεσμικούς πελάτες των υπηρεσιών θεματοφυλακής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ομάδες Custody & Securities Services της Τράπεζας Πειραιώς έχουν διακριθεί κατ΄επανάληψη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς διεθνείς θεσμικούς πελάτες, ως αναγνώριση των μακροχρόνιων σχέσεων που διατηρούνκαι της τεχνογνωσίας που διαθέτουν.

Στα φετινά Leaders in Custody awards, η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε Best in Survey, Εmerging Markets για τη δραστηριότητά της στις αναδυόμενες αγορές, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.