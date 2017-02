Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων 2017 στην πόλη της Λάρισας διοργανώνει η Αθλητική Ομοσπονδία Taekwon-Do Ελλάδος, ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας και η Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο 18/02 και την Κυριακή 19/02, με ώρα έναρξης 09:30 π.μ., στο Στάδιο του Αλκαζάρ. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει περισσότερους από 300 αθλητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, οι οποίοι με τη διάκρισή τους θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την Εθνική Ομάδα Taekwon-Do I.T.F. που θα ταξιδέψει τον Απρίλιο στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon Do I.T.F. 2017.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι διοργανωτές στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας τονίστηκαν τα εξής:

Κώστας Αγοραστός – Περιφερειάρχης Θεσσαλίας: «Σε συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Αθλητικής Ομοσπονδία Taekwon-Do Ελλάδος, και του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας διοργανώνεται το σαββατοκύριακο στην Λάρισα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων 2017 στο κλειστό του Αλκαζάρ. 400 νέοι και νέες αθλήτριες απ’ όλη την Ελλάδα θα αγωνιστούν ώστε να πάρουν το εισιτήριο για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λίβερπουλ. Καλούμε όλο τον κόσμο να πάει να δει τους αγώνες και να χαρεί τους νέους αθλητές. Στηρίζουμε το αθλητισμό και το Taekwon Do, που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει πολλούς υποστηρικτές. Ο αθλητισμός δημιουργεί ισχυρούς χαρακτήρες που έχει ανάγκη η κοινωνία, που ξέρουν να μάχονται, να σέβονται τους κανόνες, να πέφτουν και να σηκώνονται».

Καρράς Αθανάσιος – Πρόεδρος και προπονητής Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας: «Είναι μεγάλη χαρά που μετά από τόσα χρόνια διοργανώνεται και πάλι στη Λάρισα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ITF Taekwon Do. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση που θα έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη και θα την προβάλει στο πανελλήνιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη για την στήριξη που μας παρέχει. Το Taekwon Do είναι ένα άθλημα το οποίο δεν προάγει μόνο την καλή σωματική υγεία και την φυσική κατάσταση, αλλά και το πνεύμα, την άμιλλα, την ευγένεια, το ήθος, την επιμονή, το αδάμαστο πνεύμα, που όλα αυτά στις μέρες μας αποτελούν σπάνιες αρετές»

Σταυρούλα Γκουντούρα - 3η Παγκόσμια πρωταθλήτρια: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά από τόσα χρόνια οι αγώνες γίνονται και πάλι στη Λάρισα, την πατρίδα μου και καλούμε όλους να έλθουν να τους παρακολουθήσουν. Για τα κορίτσια το Taekwon Do είναι και ένας τρόπος αυτοάμυνας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές».

Στη συνέντευξη τύπου παραβρεθήκαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θανάσης Παιδής, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας κ. Γιώργος Ζήγρας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου και στέλεχος της Περιφερείας Θεσσαλίας Στέλιος Δημότσιος, ο προϊστάμενος του τμήματος Αθλητισμού κ. Σταύρος Χατζηλάκος,

Οι αθλητές θα συμμετέχουν στα αγωνίσματα:

- SPARRING (ελεύθερη μάχη): Είναι το πιο εντυπωσιακό και δημοφιλές αγώνισμα, στο οποίο οι δύο αγωνιζόμενοι αθλητές καλούνται να εφαρμόσουν τεχνικές επίθεσης και άμυνας, αξιοποιώντας ικανότητες, όπως η τεχνική, η δύναμη, η ταχύτητα και η αλτικότητα.

- TUL (Σκιαμαχία): Είναι η βάση της δομής του Taekwon-Do ITF και αποτελείται από την διαδοχική τέλεση συγκεκριμένων επιθετικών και αμυντικών κινήσεων απέναντι σε έναν ή περισσότερους φανταστικούς αντιπάλους.

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ: Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αγώνισμα, όπου οι αθλητές συναγωνίζονται ως προς το ύψος (άνω των 2,70 μέτρων) και το μήκος σε πέντε διαφορετικές τεχνικές.