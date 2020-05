Είναι πλέον οριστικό. Η Super League πήρε τη συγκατάθεση της κυβέρνησης και το πρωτάθλημα κάνει… σέντρα το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου.

Πριν από λίγο η κυβέρνηση έδωσε το ΟΚ στη Λίγκα και οι ομάδες σε δέκα μέρες μπαίνουν και πάλι στο γήπεδο, για να ολοκληρώσουν τη σεζόν.

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει και πάλι το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου, με παιχνίδια των πλέι-οφ, ενώ περιμένουμε πλέον να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και τα πλέι-άουτ, που δεν είναι απίθανο να γίνουν το ίδιο Σαββατοκύριακο.

Αύριο θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η κλήρωση για τα πλέι-άουτ και θα βγει το πρόγραμμα, ενώ θα οριστούν και οι μέρες και ώρες για τα παιχνίδια των πλέι-οφ.

Μένει να δούμε αν το αρχικό πρόγραμμα των πλέι-οφ θα διαφοροποιηθεί, αν και δεν υπάρχει τέτοια σκέψη τούτη την ώρα.

Η Σούπερ Λίγκα εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, όπου αναφέρονται τα εξής:

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28/5/2020 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλήρωση αγώνων Play Out. Ορισμός αγώνων Play Off & Play Out.

2/ Διάφορα.

in.gr