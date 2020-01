Ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της ΑΕΛ κατά του ποδοσφαιριστή Αμπού Μπα στο χθεσινό παιχνίδι στο AEL FC ARENA καταγγέλλει η ΠΑΕ Άρης.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη στον ποδοσφαιριστή εκ μέρους των βυσσινί οπαδών, ενώ ο αρχηγός της ΑΕΛ Βαγγέλης Μόρας ζητά ισόβιο αποκλεισμό των ενόχων από τα γήπεδα. "Δυστυχώς μόνο ο ισόβιος αποκλεισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εξαλειφθεί κάθε ίχνος ρατσισμού . Εμείς σαν ποδοσφαιριστές θα είμαστε ενωμένοι και ενάντια σε αυτούς τους ανεγκέφαλους . — Say No To Racism", έγραψε ο Μόρας στο Instagram.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ:

"Το Σωματείο της ΑΕΛ καταδικάζει ρητά και απερίφραστα το εμετικό κρούσμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από φιλάθλους μας στο AEL FC Arena έναντι του ποδοσφαιριστή Αμπού Μπα της ομάδας του Άρη. Ζητούμε συγγνώμη από τον νεαρό ποδοσφαιριστή για την απογοητευτική αντιμετώπιση που δέχτηκε από μερίδα φιλάθλων της ομάδας μας. Οι φίλαθλοι της ΑΕΛ και οι Λαρισαίοι γενικότερα φημίζονταν πάντα για την ηθική τους και την φιλοξενία τους, χωρίς ποτέ να διαχωρίζουν τους ανθρώπους, και μία μικρή μειονότητα ανεγκέφαλων δεν μπορεί να τους στιγματίσει.

ΥΓ: Κύριε μεγαλομέτοχε της «Ανίκητο Άλογο» και κύριοι του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΑΕΛ μήπως φταίει το Σωματείο της ΑΕΛ για την εξευτελιστική ρατσιστική συμπεριφορά των εναπομείναντων οικογενειαρχών; Μήπως είμαστε κρυμμένοι στις άδειες κερκίδες του Αρένα και τους βάλαμε να ρεζιλέψουν και να ντροπιάσουν την ΑΕΛ;".

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

"Θύμα χυδαίας ρατσιστικής επίθεσης έπεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Α Ε.Λ. ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Αμπου Μπα, από κάποιους ανεγκέφαλους.

Νιώθουμε ντροπή και αποτροπιασμό για αυτές τις συμπεριφορές που προσβάλουν το ποδόσφαιρο και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Ελπιζουμε οι υγιείς φίλαθλοι να τους βρουν και να τους απομονώσουν. Δεν έχουν θέση σε κανένα γήπεδο.

Αμπου Μπα, αγνόησέ τους... Αξίζουν μόνο την περιφρόνησή σου.

Όλοι εμείς είμαστε στο πλευρό σου...".