Ο Γ.Σ. Νίκαιας ανακοινώνει τις νέες του δραστηριότητες .

Νέα Executive Ακαδημία από τις 20 Αυγούστου και διάρκειας 10 μηνών

Camp ενδυνάμωσης και τεχνικής κατάρτισης για όλους τους αθλητές μπάσκετ

Τουρνουά βόλεϊ με τη συμμετοχή 4 ομάδων στις 16 και 17 Ιουνίου

Η νέα διοίκηση του συλλόγου με επικεφαλής των πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα και νυν επιχειρηματία Δημήτρη Καράτζιο καθώς και το εξαιρετικό επιτελείο συνεργατών-προπονητών και διοίκησης, ανεβάζουν τον πήχη πολύ ψηλά.



30 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & συνεχίζουμε



BASKETBALL & VOLLEYBALL

EXECUTIVE ACADEMY



ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ : Εθνάρχου Μακαρίου & Ιωάννη Πατάκη - ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΤΕ : www.facebook.com/gs.Nikaias/

ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΕΤΕ : 6974 000477

ΘΑ ΜΑΣ ΓΡΑΨΕΤΕ : Nikaiabasketacademy@gmail.com



ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΠΑΣΚΕΤ & ΒΟΛΛΕΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 - ΛΗΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - Ηλικίες 4 έως 6 ετών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - Ηλικίες 7-8 & 9 ετών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - Ηλικίες 10 & 11 ετών

ΜΙΝΙ - ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ - ΕΦΗΒΙΚΟ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ - ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

TMHMA ΜΠΑΣΚΕΤ

Camp ενδυνάμωσης - τεχνικής κατάρτισης - ειδικά ασκησιολόγια - ομιλίες προπονητών.

1η Περίοδος - 2 με 6 Ιουλίου - ΑΝΤΟΧΗ - ΝΤΡΙΠΛΑ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ

2η Περίοδος - 9 με 13 Ιουλίου - ΑΝΤΟΧΗ - ΠΑΣΑ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ

3η Περίοδος - 16 με 20 Ιουλίου - ΕΠΙΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΟΥΤ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ώρες Προπονήσεων

Πρωινό camp - ώρες 9.00 έως 14.30 - ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΙ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ

Απογευματινό camp - ώρες 17.30 έως 21.30 - ΑΠΟ 16 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Παροχές : Μπλουζάκια αναμνηστικά , μετάλλια και κύπελλα στους νικητές , σάντουιτς , χυμός , νερά κάθε μέρα!

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 110€ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ



ΤΜΗΜΑ VOLLEY

ΤΟΥΡΝΟΥΑ VOLLEY ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΣΑΒΒΑΤΟ 16 & ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 4 ΟΜΑΔΩΝ -

Γ.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΛΗΣΗ – Γ.Σ.Ε ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ώρες : 17.30 & 19.30

Πληροφορίες : 6937765995

www.facebook.com/gs.Nikaias/ & 6974 000477



ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018 - 2019

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ : Υπερσύγχρονο γήπεδο μπάσκετ - Βόλεϊ, με δρύινο δάπεδο, χωρητικότητας 250 θεατών ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14Χ30 ΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 24ΩΡΕΣ

ΑΝΕΤΟ PARKING - ΚΥΛΙΚΕΙΟ - BOUTIQUE Γ.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΒΟΛΛΕΥ & ΜΠΑΣΚΕΤ , ΑΘΛΗΤΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΣΧΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ EUROLEAGUE ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ & ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• Στόχος του Συλλόγου μας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1988, είναι η ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών, η προώθηση τους στο ανώτερο επίπεδο , η διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων και η καλλιέργεια της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

• Σε αθλητές & αθλήτριες των οποίων η εξέλιξη τους ,τόσο σε επίπεδο μάθησης (σχολείο) όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, θα υπάρχει και η δυνατότατα με την καθοδήγηση της νέας διοίκησης η φοίτηση των παιδιών αυτών σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Αμερικής με πολύ πιο οικονομικά δίδακτρα σε σχέση με την Ελλάδα.



ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ

Πρώην Διεθνής Καλαθοσφαιριστής & νυν θεατρικός επιχειρηματίας .Αγωνίστηκε στις εθνικές ομάδες παίδων& εφήβων και σε άλλους συλλόγους και χώρες. Ολύμπια Λάρισας (1985 -1998 & 2006) Τσεχία & Γαλλία ,Παπάγος, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι, Ε.α.π Πατρών , Ολύμπια Λάρισας , Δούκας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ BASKET - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Απόφοιτος της σχολής προπονητών Θεσσαλονίκης από το 1996.Δουλεψε στις Ακαδημίες του ΟΤΕ, Φοίνικα Θεσσαλονίκης, Ελπίδα Τούμπας Θεσσαλονίκης, Σπάρτακο Λάρισας, ΓΣΛ βοηθός Α2 και Γ.Σ ΝΙΚΑΙΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ VOLLEY – ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ

Πτυχίο Καθηγητή Φυσικής Αγωγής , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) • MScMagisterderPhilosophieatAlmaMatterRudolphina (Sport Universitaet) Wien . • PhD Doktor der Philosophie at Alma Matter Rudolphina (Sport Universitaet) Wien -Austria .Βοηθός προπονητή στην ομάδα ΠετοσφαίρισηςViennahotVolleys (1993-1999).Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, «Η διδασκαλία της Πετοσφαίρισης» , Πετοσφαίριση Παραλίας» (2004-σήμερα)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ VOLLEY – ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ

Πτυχιούχος Προπονητής με Ειδικότητα Volley ,Πτυχιούχος Διαιτησίας Volley ,Αθλήτρια & αρχηγός (1991 εώς 2017) σε Πελασγό Λάρισας , Α.Ε.Λ, Ε.Α.Λ , Φιλαθλητικό Λάρισας & Νίκαια Λάρισας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - DR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΕΤΣΗΣ

Διδακτορική &Μετα-Διδακτορική Εκπαίδευση -Ph.D. Εργοφυσιολογία – Βιοχημεία της Άσκησης,Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών - Μεταπτυχιακή Εκπαίδευ - M.Sc. Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής, - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνώ Προπτυχιακή Εκπαίδευση - B.Sc. Γυμναστική Ακαδημία,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής &ΑθλητισμούΚαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών NASM- NationalAcademy of SportsMedicine (CPT-PES-CES) - NSCA – NationalStrength and Conditioning Association (CSCS) - A.C.S.M. Certified- ClinicalExercisePhysiologist - NautilusCertification – Level I&II

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ EUROLEAGUE - MΑΡΟΥΣΙ - ΕΦΕΣ - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ - ΚΙΜΧΙ ΜΟΣΧΑΣ



ΚΟΣΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ VOLLEY & BASKET

ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - 200€ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 250€

2o Παιδί στην Ακαδημία -10% 3ο Παιδί στην Ακαδημία - ΔΩΡΕΑΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00 με 19.00)

2. E-BANKING ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε ΑΡ. ΛΟΓ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – 5609 073075 630

ΙΒΑΝ GR43 0172 6090 0056 0907 3075 630

3. ΜΕ POS ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ώρες 15.00 με 19.00

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

1. ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

2. ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ – Α ΔΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 50€ - Β ΔΟΣΗ ΕΩΣ 31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (50 η 70€) – Γ ΔΟΣΗ ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (50 η 70€) & Δ ΔΟΣΗ ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ (50 η 60€)

*ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ*

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

SMS : Στα Κινητά τηλέφωνα των Γονέων - www.facebook.com/gs.Nikaias/

T : 6974 000477 ( 15.00 με 22.00) - E: Nikaiabasketacademy@gmail.com